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Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным - РИА Новости, 20.05.2024
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12:44 20.05.2024 (обновлено: 14:05 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/lavrov-1947169647.html
Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным
Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным - РИА Новости, 20.05.2024
Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И отметил, что совместное заявление лидеров двух стран Владимира Путина и Си... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:44
2024-05-20T14:05
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АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И отметил, что совместное заявление лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, принятое по итогам переговоров в Пекине, вызвало широкий резонанс во всем мире. "Совместное заявление лидеров об углублении двусторонних отношений в контексте 75-летия наших дипломатических связей вызвало широкий резонанс во всем мире, в том числе в ООН. И оно нам начертало новые задачи в контексте вывода наших отношений на еще более высокий и насыщенный уровень", - сказал Лавров на встрече с Ван И "на полях" СМИД ШОС. По его словам, график предстоящих контактов между РФ и Китаем весьма насыщенный. "Ждём вас уважаемый господин министр, дорогой друг, на заседании министров иностранных дел БРИКС меньше, чем через месяц в Нижнем Новгороде", - добавил Лавров. Он также подчеркнул, что Москве и Пекину нужно "без пауз и раскачки использовать тот темп и импульс, который нашим отношениям был придан после встречи (лидеров) в Пекине".
https://ria.ru/20240516/putin-1946398881.html
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цены на нефть, россия, китай, пекин, сергей лавров, ван и (политик), владимир путин, оон, шос, брикс
Цены на нефть, Россия, Китай, Пекин, Сергей Лавров, Ван И (политик), Владимир Путин, ООН, ШОС, БРИКС
Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным

Лавров: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина вызвало резонанс во всем мире

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И отметил, что совместное заявление лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, принятое по итогам переговоров в Пекине, вызвало широкий резонанс во всем мире.
"Совместное заявление лидеров об углублении двусторонних отношений в контексте 75-летия наших дипломатических связей вызвало широкий резонанс во всем мире, в том числе в ООН. И оно нам начертало новые задачи в контексте вывода наших отношений на еще более высокий и насыщенный уровень", - сказал Лавров на встрече с Ван И "на полях" СМИД ШОС.
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По его словам, график предстоящих контактов между РФ и Китаем весьма насыщенный.
"Ждём вас уважаемый господин министр, дорогой друг, на заседании министров иностранных дел БРИКС меньше, чем через месяц в Нижнем Новгороде", - добавил Лавров.
Он также подчеркнул, что Москве и Пекину нужно "без пауз и раскачки использовать тот темп и импульс, который нашим отношениям был придан после встречи (лидеров) в Пекине".
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