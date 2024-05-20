https://ria.ru/20240520/lavrov-1947169647.html
Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным
Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным - РИА Новости, 20.05.2024
Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И отметил, что совместное заявление лидеров двух стран Владимира Путина и Си... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:44
2024-05-20T12:44
2024-05-20T14:05
цены на нефть
россия
китай
пекин
сергей лавров
ван и (политик)
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И отметил, что совместное заявление лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, принятое по итогам переговоров в Пекине, вызвало широкий резонанс во всем мире. "Совместное заявление лидеров об углублении двусторонних отношений в контексте 75-летия наших дипломатических связей вызвало широкий резонанс во всем мире, в том числе в ООН. И оно нам начертало новые задачи в контексте вывода наших отношений на еще более высокий и насыщенный уровень", - сказал Лавров на встрече с Ван И "на полях" СМИД ШОС. По его словам, график предстоящих контактов между РФ и Китаем весьма насыщенный. "Ждём вас уважаемый господин министр, дорогой друг, на заседании министров иностранных дел БРИКС меньше, чем через месяц в Нижнем Новгороде", - добавил Лавров. Он также подчеркнул, что Москве и Пекину нужно "без пауз и раскачки использовать тот темп и импульс, который нашим отношениям был придан после встречи (лидеров) в Пекине".
https://ria.ru/20240516/putin-1946398881.html
https://ria.ru/20240517/otnosheniya-1946815844.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, китай, пекин, сергей лавров, ван и (политик), владимир путин, оон, шос, брикс
Цены на нефть, Россия, Китай, Пекин, Сергей Лавров, Ван И (политик), Владимир Путин, ООН, ШОС, БРИКС
Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным
Лавров: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина вызвало резонанс во всем мире