https://ria.ru/20240520/lavrov-1947169647.html

Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным

Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным - РИА Новости, 20.05.2024

Лавров назвал совместное заявление Путина и Си Цзиньпина резонансным

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И отметил, что совместное заявление лидеров двух стран Владимира Путина и Си... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:44

2024-05-20T12:44

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АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И отметил, что совместное заявление лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, принятое по итогам переговоров в Пекине, вызвало широкий резонанс во всем мире. "Совместное заявление лидеров об углублении двусторонних отношений в контексте 75-летия наших дипломатических связей вызвало широкий резонанс во всем мире, в том числе в ООН. И оно нам начертало новые задачи в контексте вывода наших отношений на еще более высокий и насыщенный уровень", - сказал Лавров на встрече с Ван И "на полях" СМИД ШОС. По его словам, график предстоящих контактов между РФ и Китаем весьма насыщенный. "Ждём вас уважаемый господин министр, дорогой друг, на заседании министров иностранных дел БРИКС меньше, чем через месяц в Нижнем Новгороде", - добавил Лавров. Он также подчеркнул, что Москве и Пекину нужно "без пауз и раскачки использовать тот темп и импульс, который нашим отношениям был придан после встречи (лидеров) в Пекине".

https://ria.ru/20240516/putin-1946398881.html

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