https://ria.ru/20240520/kuban-1947271859.html
Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре
Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре - РИА Новости, 20.05.2024
Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре
Синоптики прогнозируют ливни с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:53
2024-05-20T18:53
2024-05-20T18:53
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:137:3074:1866_1920x0_80_0_0_6d1d6b415693d1805292c76d7c1a4025.jpg
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до конца 20 мая, сообщили в краевом ГУ МЧС. "Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений территории Краснодарского края… До конца суток 20.05.2024 местами в юго-восточных районах края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Ранее экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено до воскресенья.
https://ria.ru/20240519/pogoda-1947008370.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54c3e014a8d81a10355b95b3ac7afefd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре
На Кубани ожидают ливни с грозой и усиление ветра до 20 метров в секунду