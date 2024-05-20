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Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре - РИА Новости, 20.05.2024
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18:53 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/kuban-1947271859.html
Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре
Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре - РИА Новости, 20.05.2024
Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре
Синоптики прогнозируют ливни с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:53
2024-05-20T18:53
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до конца 20 мая, сообщили в краевом ГУ МЧС. "Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений территории Краснодарского края… До конца суток 20.05.2024 местами в юго-восточных районах края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Ранее экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено до воскресенья.
https://ria.ru/20240519/pogoda-1947008370.html
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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре

На Кубани ожидают ливни с грозой и усиление ветра до 20 метров в секунду

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень
Шквалистый ветер и ливень - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шквалистый ветер и ливень . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до конца 20 мая, сообщили в краевом ГУ МЧС.
«
"Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений территории Краснодарского края… До конца суток 20.05.2024 местами в юго-восточных районах края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Ранее экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено до воскресенья.
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