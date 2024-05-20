https://ria.ru/20240520/kuban-1947271859.html

Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре

Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре - РИА Новости, 20.05.2024

Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре

Синоптики прогнозируют ливни с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:53

2024-05-20T18:53

2024-05-20T18:53

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение продлено до конца 20 мая, сообщили в краевом ГУ МЧС. "Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений территории Краснодарского края… До конца суток 20.05.2024 местами в юго-восточных районах края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Ранее экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено до воскресенья.

https://ria.ru/20240519/pogoda-1947008370.html

краснодарский край

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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)