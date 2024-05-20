https://ria.ru/20240520/krokus-1947192456.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 20.05.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

Шестеро пострадавших в "Крокус сити холле" остаются на лечении в больницах, двое из них в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:01

2024-05-20T14:01

2024-05-20T14:49

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

красногорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939117470_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_f2fa0bc5e327ca9cfac9eccd55c70e32.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Шестеро пострадавших в "Крокус сити холле" остаются на лечении в больницах, двое из них в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах федеральных центров Минздрава России и города Москвы продолжают получать лечение шесть пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Это пациенты, получившие серьезные травмы. Двое из них – в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней степени тяжести", - сказал Кузнецов.Он подчеркнул, что врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240516/terakt-1946421183.html

https://ria.ru/20240519/arest-1947027911.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

крокус, происшествия, красногорск