https://ria.ru/20240520/krokus-1947192456.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 20.05.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Шестеро пострадавших в "Крокус сити холле" остаются на лечении в больницах, двое из них в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:01
2024-05-20T14:01
2024-05-20T14:49
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
красногорск
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Шестеро пострадавших в "Крокус сити холле" остаются на лечении в больницах, двое из них в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах федеральных центров Минздрава России и города Москвы продолжают получать лечение шесть пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". Это пациенты, получившие серьезные травмы. Двое из них – в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней степени тяжести", - сказал Кузнецов.Он подчеркнул, что врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240516/terakt-1946421183.html
https://ria.ru/20240519/arest-1947027911.html
красногорск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крокус, происшествия, красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Красногорск
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Двое пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в тяжелом состоянии