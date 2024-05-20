https://ria.ru/20240520/konferentsiya-1947260975.html

Участие в конференции по Украине подтвердили более 60 стран

Участие в конференции по Украине подтвердили более 60 стран - РИА Новости, 20.05.2024

Участие в конференции по Украине подтвердили более 60 стран

Более 60 стран подтвердили свое участие в конференции по Украине в Швейцарии, половина из них - из Европы, остальная половина - из остального мира, заявил РИА... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:57

2024-05-20T17:57

2024-05-20T18:19

в мире

украина

европа

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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Более 60 стран подтвердили свое участие в конференции по Украине в Швейцарии, половина из них - из Европы, остальная половина - из остального мира, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер."На сегодняшний день мы получили более 60 подтверждений участия на уровне глав государств или правительств. На данный момент из 60 подтверждений половина поступает из Европы, а другая половина - из остального мира. Окончательный список государств-участников будет опубликован незадолго до начала конференции", - сказал он.Эльчинген добавил, что Европейский союз, Совет Европы, Германия, Италия, Испания, Канада, Польша, Молдавия, Ирландия, Исландия, Латвия, Люксембург, Финляндия, Чехия, Швеция и Кабо-Верде публично заявили об их участии.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии , цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240520/indiya-1947214874.html

https://ria.ru/20240518/konferentsiya-1946843786.html

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в мире, украина, европа