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Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для защиты безопасности регионов - РИА Новости, 20.05.2024
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17:17 20.05.2024 (обновлено: 17:18 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/knr-1947250689.html
Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для защиты безопасности регионов
Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для защиты безопасности регионов - РИА Новости, 20.05.2024
Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для защиты безопасности регионов
Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для совместной защиты региональной безопасности и... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:17
2024-05-20T17:18
в мире
китай
россия
астана
ван и (политик)
сергей лавров
шос
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для совместной защиты региональной безопасности и развития, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на "полях" СМИД ШОС в Астане. "Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества, чтобы совместно защищать региональную безопасность, стабильность и развитие, а также способствовать тому, чтобы глобальное управление развивалось в более справедливом направлении", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Вместе с тем он отметил, что в нынешней обстановке сплоченная ШОС не только отвечает общим интересам всех государств-членов, но и соответствует тенденции многополярности мира.
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в мире, китай, россия, астана, ван и (политик), сергей лавров, шос
В мире, Китай, Россия, Астана, Ван И (политик), Сергей Лавров, ШОС
Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для защиты безопасности регионов

Ван И: Китай готов защищать региональную безопасность с Россией и странами ШОС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для совместной защиты региональной безопасности и развития, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на "полях" СМИД ШОС в Астане.
"Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества, чтобы совместно защищать региональную безопасность, стабильность и развитие, а также способствовать тому, чтобы глобальное управление развивалось в более справедливом направлении", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Вместе с тем он отметил, что в нынешней обстановке сплоченная ШОС не только отвечает общим интересам всех государств-членов, но и соответствует тенденции многополярности мира.
Ван И
Китай готов работать с Россией для реализации договоренностей, заявил Ван И
Вчера, 16:47
 
В миреКитайРоссияАстанаВан И (политик)Сергей ЛавровШОС
 
 
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