https://ria.ru/20240520/knr-1947250689.html

Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для защиты безопасности регионов

Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для защиты безопасности регионов - РИА Новости, 20.05.2024

Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для защиты безопасности регионов

Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для совместной защиты региональной безопасности и... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:17

2024-05-20T17:17

2024-05-20T17:18

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ван и (политик)

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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для совместной защиты региональной безопасности и развития, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на "полях" СМИД ШОС в Астане. "Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества, чтобы совместно защищать региональную безопасность, стабильность и развитие, а также способствовать тому, чтобы глобальное управление развивалось в более справедливом направлении", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Вместе с тем он отметил, что в нынешней обстановке сплоченная ШОС не только отвечает общим интересам всех государств-членов, но и соответствует тенденции многополярности мира.

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китай

россия

астана

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в мире, китай, россия, астана, ван и (политик), сергей лавров, шос