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Китай ценит позицию России по Тайваню, заявил Ван И - РИА Новости, 20.05.2024
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17:15 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/knr-1947249904.html
Китай ценит позицию России по Тайваню, заявил Ван И
Китай ценит позицию России по Тайваню, заявил Ван И - РИА Новости, 20.05.2024
Китай ценит позицию России по Тайваню, заявил Ван И
Китай ценит позицию руководства РФ по Тайваню, уверен, что Москва продолжит поддерживать Пекин по вопросам, касающимся его важнейших интересов, заявил в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:15
2024-05-20T17:15
в мире
тайвань
китай
пекин
ван и (политик)
сергей лавров
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шос
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай ценит позицию руководства РФ по Тайваню, уверен, что Москва продолжит поддерживать Пекин по вопросам, касающимся его важнейших интересов, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях СМИД ШОС в Астане. "Сегодня на Тайване состоялась так называемая "церемония инаугурации". Следует отметить, что как бы ни менялась ситуация на Тайване, это не может изменить тот неопровержимый факт, что Тайвань является частью Китая, и не сможет помешать исторической тенденции к неизбежному воссоединению Китая", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что "в своей речи после победы на выборах президент РФ Владимир Путин особо подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, и Пекин это высоко ценит". "Убежден, что Россия продолжит оказывать Китаю твердую поддержку по вопросам, затрагивающим его коренные интересы", - добавил Ван И. Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ в понедельник официально вступил в должность, на посту он сменил Цай Инвэнь, которая находилась на посту главы администрации острова два четырехлетних срока с 2016 по 2024 год, как ожидается, Лай Циндэ продолжит курс на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
https://ria.ru/20240520/knr-1947240816.html
https://ria.ru/20240520/knr-1947242574.html
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в мире, тайвань, китай, пекин, ван и (политик), сергей лавров, владимир путин, шос
В мире, Тайвань, Китай, Пекин, Ван И (политик), Сергей Лавров, Владимир Путин, ШОС
Китай ценит позицию России по Тайваню, заявил Ван И

Глава МИД КНР Ван И: Китай ценит позицию руководства России по Тайваню

© AP Photo / Tatan SyuflanaВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай ценит позицию руководства РФ по Тайваню, уверен, что Москва продолжит поддерживать Пекин по вопросам, касающимся его важнейших интересов, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях СМИД ШОС в Астане.
"Сегодня на Тайване состоялась так называемая "церемония инаугурации". Следует отметить, что как бы ни менялась ситуация на Тайване, это не может изменить тот неопровержимый факт, что Тайвань является частью Китая, и не сможет помешать исторической тенденции к неизбежному воссоединению Китая", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Ван И
Китай готов работать с Россией для реализации договоренностей, заявил Ван И
Вчера, 16:47
Он отметил, что "в своей речи после победы на выборах президент РФ Владимир Путин особо подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, и Пекин это высоко ценит".
"Убежден, что Россия продолжит оказывать Китаю твердую поддержку по вопросам, затрагивающим его коренные интересы", - добавил Ван И.
Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ в понедельник официально вступил в должность, на посту он сменил Цай Инвэнь, которая находилась на посту главы администрации острова два четырехлетних срока с 2016 по 2024 год, как ожидается, Лай Циндэ продолжит курс на достижение независимости острова.
Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая".
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И
Вчера, 16:53
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
МИД России поддержал действия КНР по защите суверенитета в вопросе Тайваня
Вчера, 14:39
 
В миреТайваньКитайПекинВан И (политик)Сергей ЛавровВладимир ПутинШОС
 
 
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