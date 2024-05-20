https://ria.ru/20240520/knr-1947249904.html

Китай ценит позицию России по Тайваню, заявил Ван И

Китай ценит позицию России по Тайваню, заявил Ван И - РИА Новости, 20.05.2024

Китай ценит позицию России по Тайваню, заявил Ван И

Китай ценит позицию руководства РФ по Тайваню, уверен, что Москва продолжит поддерживать Пекин по вопросам, касающимся его важнейших интересов, заявил в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:15

2024-05-20T17:15

2024-05-20T17:15

в мире

тайвань

китай

пекин

ван и (политик)

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владимир путин

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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай ценит позицию руководства РФ по Тайваню, уверен, что Москва продолжит поддерживать Пекин по вопросам, касающимся его важнейших интересов, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях СМИД ШОС в Астане. "Сегодня на Тайване состоялась так называемая "церемония инаугурации". Следует отметить, что как бы ни менялась ситуация на Тайване, это не может изменить тот неопровержимый факт, что Тайвань является частью Китая, и не сможет помешать исторической тенденции к неизбежному воссоединению Китая", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что "в своей речи после победы на выборах президент РФ Владимир Путин особо подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, и Пекин это высоко ценит". "Убежден, что Россия продолжит оказывать Китаю твердую поддержку по вопросам, затрагивающим его коренные интересы", - добавил Ван И. Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ в понедельник официально вступил в должность, на посту он сменил Цай Инвэнь, которая находилась на посту главы администрации острова два четырехлетних срока с 2016 по 2024 год, как ожидается, Лай Циндэ продолжит курс на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.

https://ria.ru/20240520/knr-1947240816.html

https://ria.ru/20240520/knr-1947242574.html

https://ria.ru/20240520/tayvan-1947202889.html

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в мире, тайвань, китай, пекин, ван и (политик), сергей лавров, владимир путин, шос