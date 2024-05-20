https://ria.ru/20240520/klaster-1947289749.html

Кубань и Запорожская область создадут кластер по выпуску сельхозтехники

Кубань и Запорожская область создадут кластер по выпуску сельхозтехники - РИА Новости, 20.05.2024

Кубань и Запорожская область создадут кластер по выпуску сельхозтехники

Промышленные предприятия Краснодарского края и Запорожской области станут участниками агропромышленного машиностроительного кластера "Юг", планируется выпуск... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:46

2024-05-20T20:46

2024-05-20T20:48

краснодарский край

экономика

запорожская область

краснодарский край

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839177158_0:188:3078:1919_1920x0_80_0_0_5e2c503b43cb7243238868ff53f96238.jpg

КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Промышленные предприятия Краснодарского края и Запорожской области станут участниками агропромышленного машиностроительного кластера "Юг", планируется выпуск импортозамещающей сельхозтехники, сообщил журналистам министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько. "Участниками кластера станут промышленные предприятия Краснодарского края и Запорожской области, планирующие выпуск импортозамещающей продукции – культиваторы, плуги, гидроцилиндры", – передает пресс-служба краевой администрации слова Хмелько. По данным властей, запуск импортозамещающих проектов в рамках создаваемого кластера "Юг" запланирован на конец 2024 года. Уточняется, что проект реализуется в рамках методической программы PROКЛАСТЕРЫ, организованной Минпромторгом России совместно с Институтом экономики знаний при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России.

https://ria.ru/20240517/krasnodar-1946787411.html

запорожская область

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, запорожская область, краснодарский край, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)