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Кубань и Запорожская область создадут кластер по выпуску сельхозтехники - РИА Новости, 20.05.2024
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Краснодарский край
 
20:46 20.05.2024 (обновлено: 20:48 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/klaster-1947289749.html
Кубань и Запорожская область создадут кластер по выпуску сельхозтехники
Кубань и Запорожская область создадут кластер по выпуску сельхозтехники - РИА Новости, 20.05.2024
Кубань и Запорожская область создадут кластер по выпуску сельхозтехники
Промышленные предприятия Краснодарского края и Запорожской области станут участниками агропромышленного машиностроительного кластера "Юг", планируется выпуск... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:46
2024-05-20T20:48
краснодарский край
экономика
запорожская область
краснодарский край
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Промышленные предприятия Краснодарского края и Запорожской области станут участниками агропромышленного машиностроительного кластера "Юг", планируется выпуск импортозамещающей сельхозтехники, сообщил журналистам министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько. "Участниками кластера станут промышленные предприятия Краснодарского края и Запорожской области, планирующие выпуск импортозамещающей продукции – культиваторы, плуги, гидроцилиндры", – передает пресс-служба краевой администрации слова Хмелько. По данным властей, запуск импортозамещающих проектов в рамках создаваемого кластера "Юг" запланирован на конец 2024 года. Уточняется, что проект реализуется в рамках методической программы PROКЛАСТЕРЫ, организованной Минпромторгом России совместно с Институтом экономики знаний при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России.
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экономика, запорожская область, краснодарский край, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Краснодарский край, Экономика, Запорожская область, Краснодарский край, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Кубань и Запорожская область создадут кластер по выпуску сельхозтехники

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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Промышленные предприятия Краснодарского края и Запорожской области станут участниками агропромышленного машиностроительного кластера "Юг", планируется выпуск импортозамещающей сельхозтехники, сообщил журналистам министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.
«
"Участниками кластера станут промышленные предприятия Краснодарского края и Запорожской области, планирующие выпуск импортозамещающей продукции – культиваторы, плуги, гидроцилиндры", – передает пресс-служба краевой администрации слова Хмелько.
По данным властей, запуск импортозамещающих проектов в рамках создаваемого кластера "Юг" запланирован на конец 2024 года.
Уточняется, что проект реализуется в рамках методической программы PROКЛАСТЕРЫ, организованной Минпромторгом России совместно с Институтом экономики знаний при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России.
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Краснодарский крайЭкономикаЗапорожская областьКраснодарский крайРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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