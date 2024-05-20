https://ria.ru/20240520/klaster-1947289749.html
Кубань и Запорожская область создадут кластер по выпуску сельхозтехники
Кубань и Запорожская область создадут кластер по выпуску сельхозтехники - РИА Новости, 20.05.2024
Кубань и Запорожская область создадут кластер по выпуску сельхозтехники
Промышленные предприятия Краснодарского края и Запорожской области станут участниками агропромышленного машиностроительного кластера "Юг", планируется выпуск... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:46
2024-05-20T20:46
2024-05-20T20:48
краснодарский край
экономика
запорожская область
краснодарский край
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839177158_0:188:3078:1919_1920x0_80_0_0_5e2c503b43cb7243238868ff53f96238.jpg
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Промышленные предприятия Краснодарского края и Запорожской области станут участниками агропромышленного машиностроительного кластера "Юг", планируется выпуск импортозамещающей сельхозтехники, сообщил журналистам министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько. "Участниками кластера станут промышленные предприятия Краснодарского края и Запорожской области, планирующие выпуск импортозамещающей продукции – культиваторы, плуги, гидроцилиндры", – передает пресс-служба краевой администрации слова Хмелько. По данным властей, запуск импортозамещающих проектов в рамках создаваемого кластера "Юг" запланирован на конец 2024 года. Уточняется, что проект реализуется в рамках методической программы PROКЛАСТЕРЫ, организованной Минпромторгом России совместно с Институтом экономики знаний при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России.
https://ria.ru/20240517/krasnodar-1946787411.html
запорожская область
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839177158_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b940f78b5821e4f8aefd3c47412bf476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, запорожская область, краснодарский край, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Краснодарский край, Экономика, Запорожская область, Краснодарский край, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)