https://ria.ru/20240520/kitay-1947197961.html

Россия продолжает придерживаться принципа "одного Китая", заявил Лавров

Россия продолжает придерживаться принципа "одного Китая", заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2024

Россия продолжает придерживаться принципа "одного Китая", заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И подчеркнул, что Москва останется приверженной принципу "одного Китая" в свете вступления в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:20

2024-05-20T14:20

2024-05-20T14:20

россия

тайвань

сергей лавров

в мире

китай

ван и (политик)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И подчеркнул, что Москва останется приверженной принципу "одного Китая" в свете вступления в должность "президента" Тайваня, Москва и Пекин осудили вмешательство во внутренние дела КНР в вопросе этого острова, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Стороны единодушно осудили вмешательство третьих стран во внутренние дела КНР в тайваньском вопросе. В контексте состоявшейся 20 мая церемонии вступления в должность "президента" Тайваня Лай Циндэ глава МИД России подтвердил твердую приверженность Москвы принципу "одного Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

россия

тайвань

китай

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Кирилл Волков

россия, тайвань, сергей лавров, в мире, китай, ван и (политик)