https://ria.ru/20240520/kitay-1947197961.html
Россия продолжает придерживаться принципа "одного Китая", заявил Лавров
Россия продолжает придерживаться принципа "одного Китая", заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2024
Россия продолжает придерживаться принципа "одного Китая", заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И подчеркнул, что Москва останется приверженной принципу "одного Китая" в свете вступления в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:20
2024-05-20T14:20
2024-05-20T14:20
россия
тайвань
сергей лавров
в мире
китай
ван и (политик)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И подчеркнул, что Москва останется приверженной принципу "одного Китая" в свете вступления в должность "президента" Тайваня, Москва и Пекин осудили вмешательство во внутренние дела КНР в вопросе этого острова, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Стороны единодушно осудили вмешательство третьих стран во внутренние дела КНР в тайваньском вопросе. В контексте состоявшейся 20 мая церемонии вступления в должность "президента" Тайваня Лай Циндэ глава МИД России подтвердил твердую приверженность Москвы принципу "одного Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тайвань, сергей лавров, в мире, китай, ван и (политик)
Россия, Тайвань, Сергей Лавров, В мире, Китай, Ван И (политик)
Россия продолжает придерживаться принципа "одного Китая", заявил Лавров
Лавров: Россия осуждает вмешательство в дела Китая по вопросу статуса Тайваня