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Кинопрокат в России и СНГ за выходные возглавил новый фильм Гая Ричи - РИА Новости, 20.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:44 20.05.2024 (обновлено: 06:10 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/kinoprokat-1947073661.html
Кинопрокат в России и СНГ за выходные возглавил новый фильм Гая Ричи
Кинопрокат в России и СНГ за выходные возглавил новый фильм Гая Ричи - РИА Новости, 20.05.2024
Кинопрокат в России и СНГ за выходные возглавил новый фильм Гая Ричи
Новый фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" с Генри Кавиллом в главной роли возглавил российский кинопрокат, заработав в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T00:44
2024-05-20T06:10
культура
россия
белоруссия
генри кавилл
снг
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Новый фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" с Генри Кавиллом в главной роли возглавил российский кинопрокат, заработав в России и СНГ за прошедшие выходные 122,1 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.На второе место опустилась картина "Сто лет тому вперед", несколько недель сохранявшая лидерство в прокате, со сборами в 56 миллионов рублей.Третье место занял фильм "Планета обезьян: Новое царство", собравший в странах СНГ без России и Белоруссии 35,3 миллиона рублей.Четвертое место досталось фильму "Воображаемые друзья": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 18 миллионов рублей.На пятом месте премьера недели — "Огненный лис". Картина собрала в прокате 17,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240517/kino-1946132295.html
https://ria.ru/20231113/kinoprokat-1909035005.html
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россия, белоруссия, генри кавилл, снг
Культура, Россия, Белоруссия, Генри Кавилл, СНГ
Кинопрокат в России и СНГ за выходные возглавил новый фильм Гая Ричи

Фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" возглавил прокат в РФ и СНГ

© Lions Gate Films (2024)Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел"
Кадр из фильма Министерство неджентльменских дел
© Lions Gate Films (2024)
Кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Новый фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" с Генри Кавиллом в главной роли возглавил российский кинопрокат, заработав в России и СНГ за прошедшие выходные 122,1 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустилась картина "Сто лет тому вперед", несколько недель сохранявшая лидерство в прокате, со сборами в 56 миллионов рублей.
Кадр из фильма Министерство неджентльменских дел
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Третье место занял фильм "Планета обезьян: Новое царство", собравший в странах СНГ без России и Белоруссии 35,3 миллиона рублей.
Четвертое место досталось фильму "Воображаемые друзья": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 18 миллионов рублей.
На пятом месте премьера недели — "Огненный лис". Картина собрала в прокате 17,5 миллиона рублей.
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Фильм "По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ
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КультураРоссияБелоруссияГенри КавиллСНГ
 
 
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