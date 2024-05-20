https://ria.ru/20240520/kinoprokat-1947073661.html

Кинопрокат в России и СНГ за выходные возглавил новый фильм Гая Ричи

Кинопрокат в России и СНГ за выходные возглавил новый фильм Гая Ричи - РИА Новости, 20.05.2024

Кинопрокат в России и СНГ за выходные возглавил новый фильм Гая Ричи

Новый фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" с Генри Кавиллом в главной роли возглавил российский кинопрокат, заработав в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T00:44

2024-05-20T00:44

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культура

россия

белоруссия

генри кавилл

снг

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Новый фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" с Генри Кавиллом в главной роли возглавил российский кинопрокат, заработав в России и СНГ за прошедшие выходные 122,1 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.На второе место опустилась картина "Сто лет тому вперед", несколько недель сохранявшая лидерство в прокате, со сборами в 56 миллионов рублей.Третье место занял фильм "Планета обезьян: Новое царство", собравший в странах СНГ без России и Белоруссии 35,3 миллиона рублей.Четвертое место досталось фильму "Воображаемые друзья": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии составили 18 миллионов рублей.На пятом месте премьера недели — "Огненный лис". Картина собрала в прокате 17,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240517/kino-1946132295.html

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россия, белоруссия, генри кавилл, снг