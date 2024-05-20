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Хуснуллин рассказал о мастер-планах для населенных пунктов в новых регионах
Хуснуллин рассказал о мастер-планах для населенных пунктов в новых регионах - РИА Новости, 20.05.2024
Хуснуллин рассказал о мастер-планах для населенных пунктов в новых регионах
Мастер-планы для порядка 20 населенных пунктов разрабатываются в новых регионах, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T03:22
2024-05-20T03:22
2024-05-20T03:22
россия
мариуполь
донецкая народная республика
марат хуснуллин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Дарья Ураева. Мастер-планы для порядка 20 населенных пунктов разрабатываются в новых регионах, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Всего у нас по новым территориям уже около 20 населенных пунктов находятся в стадии разработки мастер-планов, мы определяем на ближайших 30 лет, как будет развиваться населенный пункт. Поэтому задача первая: определить планы по развитию, определить, какое количество людей будет (там проживать - ред.). Дальше - это первоочередные задачи, которые наиболее сейчас актуальны", - рассказал Хуснуллин. На сегодняшний день уже утвержден мастер-план развития Мариуполя в ДНР. На стадии разработки мастер-план херсонского Геническа.
https://ria.ru/20231211/khusnullin-1914997349.html
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, марат хуснуллин
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал о мастер-планах для населенных пунктов в новых регионах
Хуснуллин: в новых регионах создают 20 мастер-планов для населенных пунктов