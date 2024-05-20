https://ria.ru/20240520/khotsenko-1947216410.html

Хоценко продолжает следить за ситуацией с паводком на севере Омской области

Хоценко продолжает следить за ситуацией с паводком на севере Омской области - РИА Новости, 20.05.2024

Хоценко продолжает следить за ситуацией с паводком на севере Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на брифинге прокомментировал для региональных и федеральных СМИ паводковую обстановку в регионе и принимаемые меры... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:27

2024-05-20T15:27

2024-05-20T15:27

омская область

виталий хоценко

наводнения в россии — 2024

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ОМСК, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на брифинге прокомментировал для региональных и федеральных СМИ паводковую обстановку в регионе и принимаемые меры помощи жителям, рассказали в пресс-службе областного правительства. Он отметил, что ситуация по-прежнему остается сложной. Такой большой воды никогда ещё не было на севере Омской области. Наибольшее беспокойство вызывает Усть-Ишимский район. Сейчас вода понемногу идет на убыль. Власти региона и страны внимательно следят за развитием ситуации, чтобы обезопасить людей, а в дальнейшем помочь с восстановлением домов и инфраструктуры. "Делается все возможное и невозможное, чтобы максимально помочь людям и защитить их. Обратился к правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов РФ последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, которую возглавляет глава МЧС, с просьбой ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Правительственная комиссия нашу просьбу поддержала. С 17 мая федеральный режим ЧС в регионе введён. Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов. Сегодня наша основная задача – произвести региональные выплаты единовременной материальной помощи по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды, что мы и делаем. Второе – как только вода сойдет, приступить к оценке ущерба", - отметил Виталий Хоценко. В дальнейшем для восстановления Усть-Ишимского района, где сейчас затоплены дома и размыты дороги, будет разработан план развития муниципального образования. Губернатор дополнительно отметил, что детей из пострадавших от паводка северных территорий Омской области, отправят в оздоровительные лагеря других регионов.

https://ria.ru/20240517/vyplaty-1946725794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, наводнения в россии — 2024