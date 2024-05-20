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Хоценко продолжает следить за ситуацией с паводком на севере Омской области - РИА Новости, 20.05.2024
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Омская область
 
15:27 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/khotsenko-1947216410.html
Хоценко продолжает следить за ситуацией с паводком на севере Омской области
Хоценко продолжает следить за ситуацией с паводком на севере Омской области - РИА Новости, 20.05.2024
Хоценко продолжает следить за ситуацией с паводком на севере Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на брифинге прокомментировал для региональных и федеральных СМИ паводковую обстановку в регионе и принимаемые меры... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:27
2024-05-20T15:27
омская область
виталий хоценко
наводнения в россии — 2024
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ОМСК, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на брифинге прокомментировал для региональных и федеральных СМИ паводковую обстановку в регионе и принимаемые меры помощи жителям, рассказали в пресс-службе областного правительства. Он отметил, что ситуация по-прежнему остается сложной. Такой большой воды никогда ещё не было на севере Омской области. Наибольшее беспокойство вызывает Усть-Ишимский район. Сейчас вода понемногу идет на убыль. Власти региона и страны внимательно следят за развитием ситуации, чтобы обезопасить людей, а в дальнейшем помочь с восстановлением домов и инфраструктуры. "Делается все возможное и невозможное, чтобы максимально помочь людям и защитить их. Обратился к правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов РФ последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, которую возглавляет глава МЧС, с просьбой ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Правительственная комиссия нашу просьбу поддержала. С 17 мая федеральный режим ЧС в регионе введён. Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов. Сегодня наша основная задача – произвести региональные выплаты единовременной материальной помощи по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды, что мы и делаем. Второе – как только вода сойдет, приступить к оценке ущерба", - отметил Виталий Хоценко. В дальнейшем для восстановления Усть-Ишимского района, где сейчас затоплены дома и размыты дороги, будет разработан план развития муниципального образования. Губернатор дополнительно отметил, что детей из пострадавших от паводка северных территорий Омской области, отправят в оздоровительные лагеря других регионов.
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виталий хоценко, наводнения в россии — 2024
Омская область , Виталий Хоценко, Наводнения в России — 2024

Хоценко продолжает следить за ситуацией с паводком на севере Омской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГуберна­тора Омской области Виталий Хоценко
Губерна­тора Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губерна­тора Омской области Виталий Хоценко
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ОМСК, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на брифинге прокомментировал для региональных и федеральных СМИ паводковую обстановку в регионе и принимаемые меры помощи жителям, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Он отметил, что ситуация по-прежнему остается сложной. Такой большой воды никогда ещё не было на севере Омской области. Наибольшее беспокойство вызывает Усть-Ишимский район. Сейчас вода понемногу идет на убыль. Власти региона и страны внимательно следят за развитием ситуации, чтобы обезопасить людей, а в дальнейшем помочь с восстановлением домов и инфраструктуры.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Хоценко рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Омской области
17 мая, 16:57
"Делается все возможное и невозможное, чтобы максимально помочь людям и защитить их. Обратился к правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов РФ последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, которую возглавляет глава МЧС, с просьбой ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Правительственная комиссия нашу просьбу поддержала. С 17 мая федеральный режим ЧС в регионе введён. Это позволит региону привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов. Сегодня наша основная задача – произвести региональные выплаты единовременной материальной помощи по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды, что мы и делаем. Второе – как только вода сойдет, приступить к оценке ущерба", - отметил Виталий Хоценко.
В дальнейшем для восстановления Усть-Ишимского района, где сейчас затоплены дома и размыты дороги, будет разработан план развития муниципального образования. Губернатор дополнительно отметил, что детей из пострадавших от паводка северных территорий Омской области, отправят в оздоровительные лагеря других регионов.
 
Омская областьВиталий ХоценкоНаводнения в России — 2024
 
 
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