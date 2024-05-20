https://ria.ru/20240520/khodorkovskiy-1947134670.html

Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* почти миллиард рублей

Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* почти миллиард рублей - РИА Новости, 20.05.2024

Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* почти миллиард рублей

Генпрокуратура РФ требует через суд обратить в доход государства почти 1 миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов, принадлежащих Михаилу Ходорковскому* и... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:18

2024-05-20T11:18

2024-05-20T11:27

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

юкос

менатеп

михаил ходорковский*

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Генпрокуратура РФ требует через суд обратить в доход государства почти 1 миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов, принадлежащих Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву и находящихся на счетах банка "Траст", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее, согласно данным Мещанского суда Москвы, Генпрокуратура обратилась в инстанцию с иском к экс-главе ЮКОСа Ходорковскому*, бывшему президенту банка "МЕНАТЕП" Лебедеву и "Сибирской лизинговой компании". "Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в суд с заявлением об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс", "Менатеп лимитед", принадлежащие Ходорковскому* и Лебедеву, в доход государства", - сказал собеседник агентства. По его словам, сумма, которую намерена обратить в доход государства Генпрокуратура, составляет более 1,8 миллиона долларов и почти 1 миллиард рублей.Согласно выводам судов, обвиняемые создали организованную группу, в состав которой вошли Черникова И., Карташов В., Вальдес-Гарсиа А., Малаховский В. и другие (также ранее осуждены). Для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре Ходорковский* и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited, а также создали холдинг, включающий различные компании. Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, после чего выводилась ответчиками и использовалась для личного обогащения, уточнил источник.Однако до сих пор ответчики не возместили указанный ущерб, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное производство, которое до сих пор не завершено. А подставные организации, задействованные ответчиками в преступных схемах, за исключением ООО "Сибирская лизинговая компания", ликвидированы без установления правопреемства. При этом в ходе следствия по факту неправомерных действий в отношении ОАО "НК "ЮКОС" на счетах компаний в банке "Траст" были обнаружены денежные средства.В Генпрокуратуре посчитали, что деньги подлежат обращению в доход государства в счет погашения долга. Кроме того, надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры в виде ареста счетов, открытых в ПАО НБ "Траст".Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022 года был внесен в реестр иноагентов.В январе, как следует из базы розыска МВД РФ, он был повторно объявлен в розыск. По информации источника РИА Новости, в сентябре на Ходорковского* было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии) за посты об СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240514/khodorkovskiy-1945976632.html

https://ria.ru/20240125/doma-1923333023.html

https://ria.ru/20240220/yukos-1928195804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, юкос, менатеп, михаил ходорковский*