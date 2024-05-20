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Четырем жителям Кемерово предъявили обвинения после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 20.05.2024
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16:45 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/kemerovo-1947240217.html
Четырем жителям Кемерово предъявили обвинения после конфликта со стрельбой
Четырем жителям Кемерово предъявили обвинения после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 20.05.2024
Четырем жителям Кемерово предъявили обвинения после конфликта со стрельбой
Четверым жителям Кемерово предъявлено обвинение в хулиганстве после конфликта со стрельбой во дворе дома, сообщает пресс-служба СУСК РФ по области. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:45
2024-05-20T16:45
происшествия
россия
кемерово
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Четверым жителям Кемерово предъявлено обвинение в хулиганстве после конфликта со стрельбой во дворе дома, сообщает пресс-служба СУСК РФ по области. В воскресенье две группы мужчин устроили стрельбу на парковке у многоквартирного дома, пострадавших, по предварительным данным, не было, задержали восемь человек, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полицейские изъяли три единицы травматического оружия. "В Кемеровской области – Кузбассе четверым местным жителям предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", – говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что решается вопрос об аресте фигурантов. "В ходе предварительного расследования проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты орудия преступления, допрошены свидетели, произведена выемка видеозаписей, проведены обыски у фигурантов и их проверки показаний на месте", – добавляется в релизе. Председателю СК России представлен доклад по уголовному делу.
https://ria.ru/20240515/mvd-1946113465.html
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происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемерово, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Четырем жителям Кемерово предъявили обвинения после конфликта со стрельбой

Четырем жителям Кемерово предъявили обвинения после стрельбы во дворе дома

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Четверым жителям Кемерово предъявлено обвинение в хулиганстве после конфликта со стрельбой во дворе дома, сообщает пресс-служба СУСК РФ по области.
В воскресенье две группы мужчин устроили стрельбу на парковке у многоквартирного дома, пострадавших, по предварительным данным, не было, задержали восемь человек, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полицейские изъяли три единицы травматического оружия.
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Кемеровской области – Кузбассе четверым местным жителям предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что решается вопрос об аресте фигурантов.
"В ходе предварительного расследования проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты орудия преступления, допрошены свидетели, произведена выемка видеозаписей, проведены обыски у фигурантов и их проверки показаний на месте", – добавляется в релизе.
Председателю СК России представлен доклад по уголовному делу.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКемеровоКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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