https://ria.ru/20240520/kemerovo-1947240217.html

Четырем жителям Кемерово предъявили обвинения после конфликта со стрельбой

Четырем жителям Кемерово предъявили обвинения после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 20.05.2024

Четырем жителям Кемерово предъявили обвинения после конфликта со стрельбой

Четверым жителям Кемерово предъявлено обвинение в хулиганстве после конфликта со стрельбой во дворе дома, сообщает пресс-служба СУСК РФ по области. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:45

2024-05-20T16:45

2024-05-20T16:45

происшествия

россия

кемерово

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Четверым жителям Кемерово предъявлено обвинение в хулиганстве после конфликта со стрельбой во дворе дома, сообщает пресс-служба СУСК РФ по области. В воскресенье две группы мужчин устроили стрельбу на парковке у многоквартирного дома, пострадавших, по предварительным данным, не было, задержали восемь человек, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полицейские изъяли три единицы травматического оружия. "В Кемеровской области – Кузбассе четверым местным жителям предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", – говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что решается вопрос об аресте фигурантов. "В ходе предварительного расследования проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты орудия преступления, допрошены свидетели, произведена выемка видеозаписей, проведены обыски у фигурантов и их проверки показаний на месте", – добавляется в релизе. Председателю СК России представлен доклад по уголовному делу.

https://ria.ru/20240515/mvd-1946113465.html

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947210706.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)