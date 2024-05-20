https://ria.ru/20240520/katyrin-1947242148.html

Катырин рассказал, кто проиграет от изменений в налоговой системе

Катырин рассказал, кто проиграет от изменений в налоговой системе - РИА Новости, 20.05.2024

Катырин рассказал, кто проиграет от изменений в налоговой системе

Предприниматели, честно ведущие свои дела, должны почувствовать пользу от изменений в налоговой системе, проиграть же должен тот бизнес, что прибыль получает в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:51

2024-05-20T16:51

2024-05-20T16:51

экономика

россия

сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

госдума рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Предприниматели, честно ведущие свои дела, должны почувствовать пользу от изменений в налоговой системе, проиграть же должен тот бизнес, что прибыль получает в России, а затем уводит ее из страны в офшоры, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Новые изменения в налоговой системе должны помочь тем, кто честно развивает свой бизнес, вкладывается в развитие новых технологий, вкладывается в повышении зарплат своих сотрудников, вкладывается в свои территории, где он живет и работает, вкладывается в социально значимые проекты", - сказал он в ходе заседания экспертного совета комитета по бюджету и налогам ГД. Именно эта категория предпринимателей, кто честно платит налоги, добавил глава ТПП РФ, должна почувствовать, что им новая налоговая система старается создать условия для развития. Те же, кто, по его словам, "ищет лазейки, нарушает здоровую конкуренцию, не платит налоги, создавая себе искусственно конкурентные преимущества", должны проиграть от новой налоговой системы. "Проиграть как раз должны такие компании, которые к этому стремятся, ну и те, кто прибыль формирует здесь, а потом ее уводит в офшоры зарубежные", - заметил Катырин. "Думаю, что для них изменения в налоговой системе должны стать стопором в этом направлении", - заключил он.

https://ria.ru/20240520/siluanov-1947199310.html

https://ria.ru/20240520/siluanov-1947197519.html

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экономика, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, госдума рф