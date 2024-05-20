https://ria.ru/20240520/kapremont-1947428590.html

Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту

Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту - РИА Новости, 21.05.2024

Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту

Более 50 домов восстановили в Москве за время реализации столичной программы по капитальному ремонту, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-20T08:02

2024-05-20T08:02

2024-05-21T14:59

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москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 50 домов восстановили в Москве за время реализации столичной программы по капитальному ремонту, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты восстановили в столице 52 дома с аттиками. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Так, специалисты обновили почти столетний дом на Мантулинской улице, дом с треугольными аттиками на улице Костякова и дом в неоклассическом стиле на Люсиновской улице.

https://ria.ru/20240518/moskva-1946865983.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы