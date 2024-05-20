https://ria.ru/20240520/kapremont-1947428590.html
Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту
Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту - РИА Новости, 21.05.2024
Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту
Более 50 домов восстановили в Москве за время реализации столичной программы по капитальному ремонту, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T08:02
2024-05-20T08:02
2024-05-21T14:59
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 50 домов восстановили в Москве за время реализации столичной программы по капитальному ремонту, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты восстановили в столице 52 дома с аттиками. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Так, специалисты обновили почти столетний дом на Мантулинской улице, дом с треугольными аттиками на улице Костякова и дом в неоклассическом стиле на Люсиновской улице.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 50 домов восстановили в Москве за время реализации столичной программы по капитальному ремонту, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты восстановили в столице 52 дома с аттиками. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Так, специалисты обновили почти столетний дом на Мантулинской улице, дом с треугольными аттиками на улице Костякова и дом в неоклассическом стиле на Люсиновской улице.