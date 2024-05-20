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Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту - РИА Новости, 21.05.2024
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08:02 20.05.2024 (обновлено: 14:59 21.05.2024)
https://ria.ru/20240520/kapremont-1947428590.html
Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту
Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту - РИА Новости, 21.05.2024
Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту
Более 50 домов восстановили в Москве за время реализации столичной программы по капитальному ремонту, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T08:02
2024-05-21T14:59
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капремонт в москве
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 50 домов восстановили в Москве за время реализации столичной программы по капитальному ремонту, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты восстановили в столице 52 дома с аттиками. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Так, специалисты обновили почти столетний дом на Мантулинской улице, дом с треугольными аттиками на улице Костякова и дом в неоклассическом стиле на Люсиновской улице.
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москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы

Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыБолее 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту
Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Более 50 домов восстановили в Москве за время программы по капремонту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 50 домов восстановили в Москве за время реализации столичной программы по капитальному ремонту, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты восстановили в столице 52 дома с аттиками. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро
18 мая, 12:49
Так, специалисты обновили почти столетний дом на Мантулинской улице, дом с треугольными аттиками на улице Костякова и дом в неоклассическом стиле на Люсиновской улице.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в МосквеГородское хозяйство Москвы
 
 
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