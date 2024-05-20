https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html

"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине

"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине - РИА Новости, 20.05.2024

"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине

Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с Россией, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:32

2024-05-20T08:32

2024-05-20T16:31

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с Россией, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times."Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию". Так это не работает. Это не происходит автоматически", — указала она.Политик также отметила, что некоторые западные страны уже отправили своих военных обучать украинцев, но сами эти государства не берут ответственность за гибель своих граждан на Украине.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".В апреле депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщал, что, помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS, на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона.

https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947027591.html

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