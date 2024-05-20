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"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине - РИА Новости, 20.05.2024
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08:32 20.05.2024 (обновлено: 16:31 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине - РИА Новости, 20.05.2024
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с Россией, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:32
2024-05-20T16:31
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с Россией, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times."Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию". Так это не работает. Это не происходит автоматически", — указала она.Политик также отметила, что некоторые западные страны уже отправили своих военных обучать украинцев, но сами эти государства не берут ответственность за гибель своих граждан на Украине.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".В апреле депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщал, что, помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS, на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона.
https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947027591.html
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в мире, украина, эстония, россия, эммануэль макрон, кайя каллас, нато, вооруженные силы украины, госдума рф, дэвид кэмерон, политика
В мире, Украина, Эстония, Россия, Эммануэль Макрон, Кайя Каллас, НАТО, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Дэвид Кэмерон, Политика
"Это не работает". Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине

Каллас: гибель иностранных инструкторов на Украине не приведет к войне с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с Россией, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.
«
"Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию". Так это не работает. Это не происходит автоматически", — указала она.
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Политик также отметила, что некоторые западные страны уже отправили своих военных обучать украинцев, но сами эти государства не берут ответственность за гибель своих граждан на Украине.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
Итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщал, что, помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS, на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона.
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