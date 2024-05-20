https://ria.ru/20240520/kabmin-1947126968.html
Правительство выделит 3,75 млрд рублей новым регионам на поддержку бизнеса
Правительство выделит 3,75 млрд рублей новым регионам на поддержку бизнеса - РИА Новости, 20.05.2024
Правительство выделит 3,75 млрд рублей новым регионам на поддержку бизнеса
Правительство РФ выделяет дополнительные 3,75 миллиарда рублей новым регионам на поддержку предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:47
2024-05-20T10:47
2024-05-20T11:16
россия
экономика
херсонская область
луганская народная республика
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделяет дополнительные 3,75 миллиарда рублей новым регионам на поддержку предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Мишустин подчеркнул важность совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. "Для этого мы принимаем решение, выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих четырех регионов на общую сумму в 3,75 миллиарда рублей", - сказал Мишустин. Выделенные средства пойдут на помощь в том числе местным жителям, которые платят налог на профессиональный доход, гражданам, только планирующим начать свое дело. "Принятое решение позволит предпринимателям легче расширять свои бизнесы и формировать новые рабочие места", – подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240507/ukraine-1944521539.html
https://ria.ru/20240504/komissiya-1943896911.html
россия
херсонская область
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россия, экономика, херсонская область , луганская народная республика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин
Правительство выделит 3,75 млрд рублей новым регионам на поддержку бизнеса
Кабмин выделяет 3,75 млрд рублей на поддержку предпринимателей в новых регионах