https://ria.ru/20240520/izmeneniya-1947181404.html

За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО

За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 20.05.2024

За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО

Российские военные теперь за считанные секунды реагируют на различные угрозы от ВСУ в зоне СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:25

2024-05-20T13:25

2024-05-20T21:34

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские военные теперь за считанные секунды реагируют на различные угрозы от ВСУ в зоне СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Теперь российская артиллерия и авиация полностью связаны с системой оперативного командования и способны за считанные секунды отреагировать на присутствие украинских войск или их позиции в том или ином месте благодаря информации от различных средств разведки, будь то беспилотники, спутники или иные источники", — указал Меркурис.По его словам, эти изменения подтверждают оперативные сводки об уничтожении большого количества украинских единиц техники и различных других видов вооружения.В понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по ангарам в Очакове в Николаевской области Украины, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20240520/stranaua-1947158419.html

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в мире, россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, политика