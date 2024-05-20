Рейтинг@Mail.ru
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 20.05.2024 (обновлено: 21:34 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/izmeneniya-1947181404.html
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 20.05.2024
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО
Российские военные теперь за считанные секунды реагируют на различные угрозы от ВСУ в зоне СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:25
2024-05-20T21:34
в мире
россия
николаевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские военные теперь за считанные секунды реагируют на различные угрозы от ВСУ в зоне СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Теперь российская артиллерия и авиация полностью связаны с системой оперативного командования и способны за считанные секунды отреагировать на присутствие украинских войск или их позиции в том или ином месте благодаря информации от различных средств разведки, будь то беспилотники, спутники или иные источники", — указал Меркурис.По его словам, эти изменения подтверждают оперативные сводки об уничтожении большого количества украинских единиц техники и различных других видов вооружения.В понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по ангарам в Очакове в Николаевской области Украины, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240520/stranaua-1947158419.html
https://ria.ru/20240520/nyt-1947146249.html
россия
николаевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, политика
В мире, Россия, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Политика
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО

Меркурис: ВС России теперь за считанные секунды реагируют на угрозы ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские военные теперь за считанные секунды реагируют на различные угрозы от ВСУ в зоне СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Теперь российская артиллерия и авиация полностью связаны с системой оперативного командования и способны за считанные секунды отреагировать на присутствие украинских войск или их позиции в том или ином месте благодаря информации от различных средств разведки, будь то беспилотники, спутники или иные источники", — указал Меркурис.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Как нейросеть". На Украине вспомнили слова Зеленского на инаугурации
Вчера, 12:01
По его словам, эти изменения подтверждают оперативные сводки об уничтожении большого количества украинских единиц техники и различных других видов вооружения.
В понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по ангарам в Очакове в Николаевской области Украины, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Больше территорий". СМИ сообщили Украине плохие новости с фронта
Вчера, 11:36
 
В миреРоссияНиколаевская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала