https://ria.ru/20240520/izmeneniya-1947181404.html
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 20.05.2024
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО
Российские военные теперь за считанные секунды реагируют на различные угрозы от ВСУ в зоне СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:25
2024-05-20T13:25
2024-05-20T21:34
в мире
россия
николаевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские военные теперь за считанные секунды реагируют на различные угрозы от ВСУ в зоне СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Теперь российская артиллерия и авиация полностью связаны с системой оперативного командования и способны за считанные секунды отреагировать на присутствие украинских войск или их позиции в том или ином месте благодаря информации от различных средств разведки, будь то беспилотники, спутники или иные источники", — указал Меркурис.По его словам, эти изменения подтверждают оперативные сводки об уничтожении большого количества украинских единиц техники и различных других видов вооружения.В понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по ангарам в Очакове в Николаевской области Украины, где ВСУ прятали установки РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240520/stranaua-1947158419.html
https://ria.ru/20240520/nyt-1947146249.html
россия
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, политика
В мире, Россия, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Политика
За считанные секунды. На Западе удивились изменениям в ВС России в зоне СВО
Меркурис: ВС России теперь за считанные секунды реагируют на угрозы ВСУ