https://ria.ru/20240520/izbienie-1947199734.html

Полиция проверяет данные об избиении участника СВО во Владивостоке

Полиция проверяет данные об избиении участника СВО во Владивостоке - РИА Новости, 20.05.2024

Полиция проверяет данные об избиении участника СВО во Владивостоке

Полиция проверяет информацию об избиении участника спецоперации во Владивостоке, который попал в больницу с переломом руки, сообщили РИА Новости в УМВД... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:28

2024-05-20T14:28

2024-05-20T17:07

происшествия

владивосток

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Полиция проверяет информацию об избиении участника спецоперации во Владивостоке, который попал в больницу с переломом руки, сообщили РИА Новости в УМВД Приморья. Ранее в соцсетях житель Владивостока рассказал, что его избил неизвестный. Мужчина также сообщил, что является ветераном, был в зоне спецоперации. В сети распространились фото пострадавшего, который находится в больнице. По данным ведомства, в полицию во Владивостоке обратился 40-летний местный житель. "Мужчина рассказал, что неизвестный гражданин нанес ему телесные повреждения в многоквартирном доме на улице Полковника Фесюна. Пострадавшему диагностирован перелом руки. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Заявитель признал, что, выполняя ремонтные работы, нарушил закон о соблюдении тишины и покоя граждан в ночное время. Полиция проводит проверку", - сообщил собеседник агентства, подтвердив, что пострадавший является участником спецоперации. Участковые устанавливают личность второго участника инцидента и все обстоятельства произошедшего, уточнили в полиции. "По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством", - добавил собеседник.По данным информационного центра СК России, участника СВО, который занимался ремонтом в квартире, избил сосед. "Нападавший объяснил свои действия недовольством громкими звуками, исходившими от установленного участнику СВО протеза ноги", - сообщает ведомство в своём Telegram-канале.Отмечается, что пострадавшему требуется сложная операция. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУСК России Евгению Касьянникову принять меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования, представить доклад о его результатах. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20231218/zaderzhanie-1916608852.html

https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946916519.html

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происшествия, владивосток, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)