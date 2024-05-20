https://ria.ru/20240520/izbienie-1947199734.html
Полиция проверяет данные об избиении участника СВО во Владивостоке
Полиция проверяет данные об избиении участника СВО во Владивостоке - РИА Новости, 20.05.2024
Полиция проверяет данные об избиении участника СВО во Владивостоке
Полиция проверяет информацию об избиении участника спецоперации во Владивостоке, который попал в больницу с переломом руки, сообщили РИА Новости в УМВД... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:28
2024-05-20T14:28
2024-05-20T17:07
происшествия
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александр бастрыкин
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Полиция проверяет информацию об избиении участника спецоперации во Владивостоке, который попал в больницу с переломом руки, сообщили РИА Новости в УМВД Приморья. Ранее в соцсетях житель Владивостока рассказал, что его избил неизвестный. Мужчина также сообщил, что является ветераном, был в зоне спецоперации. В сети распространились фото пострадавшего, который находится в больнице. По данным ведомства, в полицию во Владивостоке обратился 40-летний местный житель. "Мужчина рассказал, что неизвестный гражданин нанес ему телесные повреждения в многоквартирном доме на улице Полковника Фесюна. Пострадавшему диагностирован перелом руки. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Заявитель признал, что, выполняя ремонтные работы, нарушил закон о соблюдении тишины и покоя граждан в ночное время. Полиция проводит проверку", - сообщил собеседник агентства, подтвердив, что пострадавший является участником спецоперации. Участковые устанавливают личность второго участника инцидента и все обстоятельства произошедшего, уточнили в полиции. "По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством", - добавил собеседник.По данным информационного центра СК России, участника СВО, который занимался ремонтом в квартире, избил сосед. "Нападавший объяснил свои действия недовольством громкими звуками, исходившими от установленного участнику СВО протеза ноги", - сообщает ведомство в своём Telegram-канале.Отмечается, что пострадавшему требуется сложная операция. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУСК России Евгению Касьянникову принять меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования, представить доклад о его результатах. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20231218/zaderzhanie-1916608852.html
https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946916519.html
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происшествия, владивосток, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция проверяет данные об избиении участника СВО во Владивостоке
Во Владивостока проверяют данные об избиении бойца СВО, которому сломали руку