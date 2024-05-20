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СМИ: иранские спасатели достигли места, где БПЛА обнаружил "источник тепла" - РИА Новости, 20.05.2024
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04:39 20.05.2024 (обновлено: 04:57 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/istochniki_tepla-1947083166.html
СМИ: иранские спасатели достигли места, где БПЛА обнаружил "источник тепла"
СМИ: иранские спасатели достигли места, где БПЛА обнаружил "источник тепла" - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: иранские спасатели достигли места, где БПЛА обнаружил "источник тепла"
Иранские спасатели достигли места, в котором турецкий беспилотник Akıncı выявил "источник тепла", и не обнаружили следов вертолета президента Ирана Эбрахима... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T04:39
2024-05-20T04:57
крушение вертолета президента ирана
в мире
иран
турция
хосейн амир абдоллахиан
flightradar24
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Иранские спасатели достигли места, в котором турецкий беспилотник Akıncı выявил "источник тепла", и не обнаружили следов вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает телеканал Press TV.&quot;Поисково-спасательные группы прибывают на место выявленных источников тепла; следов вертолета президента Раиси нет&quot;, — говорится в сообщении.Ранее агентство Anadolu сообщило, что турецкий БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жесткую посадку вертолета с Раиси, обнаружил "источник тепла", Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил данную информацию.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı. По состоянию на 01.15 по местному времени (00.45 мск) беспилотник достиг иранской провинции Верзеган, где произошло ЧП. По данным портала FlightRadar24, полет турецкого БПЛА по состоянию на 01.29 по московскому времени одновременно отслеживали более 200 тысяч человек.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
https://ria.ru/20240520/raisi-1947079093.html
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иран
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крушение вертолета президента ирана, в мире, иран, турция, хосейн амир абдоллахиан, flightradar24
Крушение вертолета президента Ирана, В мире, Иран, Турция, Хосейн Амир Абдоллахиан, Flightradar24
СМИ: иранские спасатели достигли места, где БПЛА обнаружил "источник тепла"

Press: у найденного БПЛА источника тепла не обнаружили следов вертолета Раиси

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден "источник тепла" в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции
Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден источник тепла в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции
© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден "источник тепла" в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Иранские спасатели достигли места, в котором турецкий беспилотник Akıncı выявил "источник тепла", и не обнаружили следов вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает телеканал Press TV.
«

"Поисково-спасательные группы прибывают на место выявленных источников тепла; следов вертолета президента Раиси нет", — говорится в сообщении.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что турецкий БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жесткую посадку вертолета с Раиси, обнаружил "источник тепла", Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил данную информацию.
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Вчера, 02:40

ЧП с вертолетом Раиси

Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı. По состоянию на 01.15 по местному времени (00.45 мск) беспилотник достиг иранской провинции Верзеган, где произошло ЧП. По данным портала FlightRadar24, полет турецкого БПЛА по состоянию на 01.29 по московскому времени одновременно отслеживали более 200 тысяч человек.
МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
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