https://ria.ru/20240520/istochniki_tepla-1947083166.html

СМИ: иранские спасатели достигли места, где БПЛА обнаружил "источник тепла"

СМИ: иранские спасатели достигли места, где БПЛА обнаружил "источник тепла" - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: иранские спасатели достигли места, где БПЛА обнаружил "источник тепла"

Иранские спасатели достигли места, в котором турецкий беспилотник Akıncı выявил "источник тепла", и не обнаружили следов вертолета президента Ирана Эбрахима... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T04:39

2024-05-20T04:39

2024-05-20T04:57

крушение вертолета президента ирана

в мире

иран

турция

хосейн амир абдоллахиан

flightradar24

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Иранские спасатели достигли места, в котором турецкий беспилотник Akıncı выявил "источник тепла", и не обнаружили следов вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает телеканал Press TV."Поисково-спасательные группы прибывают на место выявленных источников тепла; следов вертолета президента Раиси нет", — говорится в сообщении.Ранее агентство Anadolu сообщило, что турецкий БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жесткую посадку вертолета с Раиси, обнаружил "источник тепла", Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил данную информацию.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı. По состоянию на 01.15 по местному времени (00.45 мск) беспилотник достиг иранской провинции Верзеган, где произошло ЧП. По данным портала FlightRadar24, полет турецкого БПЛА по состоянию на 01.29 по московскому времени одновременно отслеживали более 200 тысяч человек.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".

https://ria.ru/20240520/raisi-1947079093.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947071330.html

https://ria.ru/20240520/putin-1947077946.html

иран

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крушение вертолета президента ирана, в мире, иран, турция, хосейн амир абдоллахиан, flightradar24