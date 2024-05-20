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Исследование: почти треть малых и средних компаний используют ИИ
Исследование: почти треть малых и средних компаний используют ИИ - РИА Новости, 20.05.2024
Исследование: почти треть малых и средних компаний используют ИИ
Почти каждая третья компания из сегмента малого и среднего бизнеса в России использует искусственный интеллект для экономии времени, говорится в исследовании... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:22
2024-05-20T12:22
2024-05-20T12:23
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Почти каждая третья компания из сегмента малого и среднего бизнеса в России использует искусственный интеллект для экономии времени, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В каждом третьем предприятии МСП (30%) руководители использовали инструменты на базе искусственного интеллекта. При этом 70% пользователей ИИ оценивают свой опыт использования таких инструментов как положительный. 63% представителей малого и среднего бизнеса считают, что главная ценность инструментов на базе ИИ и нейросетей для бизнеса - это экономия рабочего времени. 49% придерживаются мнения, что ИИ высвобождает свободное время у сотрудников, позволяя им выполнять больше задач", - сказано в исследовании. Практически каждый второй пользователь ИИ в МСП отметил, что он позволяет экономить от трех до десяти часов в неделю. А более трети респондентов сказали, что ИИ и нейросети помогают оптимизировать бюджет компании, а также решать задачи, недоступные ранее. Чаще всего малый и средний бизнес применяет ИИ для решения маркетинговых и рекламных задач. Так, нейросети помогают создавать картинки для рекламных кампаний и писать рекламные тексты и макеты, взаимодействовать с клиентами, искать целевую аудиторию и таргетировать рекламу, разрабатывать концепции рекламного продукта, создавать контент-план. Среди других популярных сценариев использования искусственного интеллекта - взаимодействие с клиентами, обучение, IT-разработка и анализ данных, прогнозирование, управление финансами компании, производство, управление персоналом. "Мы видим, что объем внедрения ИИ-инструментов в бизнес-процессы российских компаний быстро растет. Это особенно актуально для МСП, что вполне объяснимо. Как правило, в малом бизнесе много ресурсов забирают рутинные процессы, которые помогает оптимизировать использование ИИ. Освободившееся время предприниматели направляют на решение управленческих и стратегических задач", - прокомментировала директор направления исследований общественного мнения аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.
https://ria.ru/20240517/obuchenie-1946632887.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Почти каждая третья компания из сегмента малого и среднего бизнеса в России использует искусственный интеллект для экономии времени, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В каждом третьем предприятии МСП (30%) руководители использовали инструменты на базе искусственного интеллекта. При этом 70% пользователей ИИ оценивают свой опыт использования таких инструментов как положительный. 63% представителей малого и среднего бизнеса считают, что главная ценность инструментов на базе ИИ и нейросетей для бизнеса - это экономия рабочего времени. 49% придерживаются мнения, что ИИ высвобождает свободное время у сотрудников, позволяя им выполнять больше задач", - сказано в исследовании.
Практически каждый второй пользователь ИИ в МСП отметил, что он позволяет экономить от трех до десяти часов в неделю. А более трети респондентов сказали, что ИИ и нейросети помогают оптимизировать бюджет компании, а также решать задачи, недоступные ранее.
Чаще всего малый и средний бизнес применяет ИИ
для решения маркетинговых и рекламных задач. Так, нейросети помогают создавать картинки для рекламных кампаний и писать рекламные тексты и макеты, взаимодействовать с клиентами, искать целевую аудиторию и таргетировать рекламу, разрабатывать концепции рекламного продукта, создавать контент-план.
Среди других популярных сценариев использования искусственного интеллекта - взаимодействие с клиентами, обучение, IT-разработка и анализ данных, прогнозирование, управление финансами компании, производство, управление персоналом.
"Мы видим, что объем внедрения ИИ-инструментов в бизнес-процессы российских компаний быстро растет. Это особенно актуально для МСП, что вполне объяснимо. Как правило, в малом бизнесе много ресурсов забирают рутинные процессы, которые помогает оптимизировать использование ИИ. Освободившееся время предприниматели направляют на решение управленческих и стратегических задач", - прокомментировала директор направления исследований общественного мнения аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.