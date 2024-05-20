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Исследование: почти треть малых и средних компаний используют ИИ - РИА Новости, 20.05.2024
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12:22 20.05.2024 (обновлено: 12:23 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/issledovanie-1947163517.html
Исследование: почти треть малых и средних компаний используют ИИ
Исследование: почти треть малых и средних компаний используют ИИ - РИА Новости, 20.05.2024
Исследование: почти треть малых и средних компаний используют ИИ
Почти каждая третья компания из сегмента малого и среднего бизнеса в России использует искусственный интеллект для экономии времени, говорится в исследовании... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:22
2024-05-20T12:23
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Почти каждая третья компания из сегмента малого и среднего бизнеса в России использует искусственный интеллект для экономии времени, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В каждом третьем предприятии МСП (30%) руководители использовали инструменты на базе искусственного интеллекта. При этом 70% пользователей ИИ оценивают свой опыт использования таких инструментов как положительный. 63% представителей малого и среднего бизнеса считают, что главная ценность инструментов на базе ИИ и нейросетей для бизнеса - это экономия рабочего времени. 49% придерживаются мнения, что ИИ высвобождает свободное время у сотрудников, позволяя им выполнять больше задач", - сказано в исследовании. Практически каждый второй пользователь ИИ в МСП отметил, что он позволяет экономить от трех до десяти часов в неделю. А более трети респондентов сказали, что ИИ и нейросети помогают оптимизировать бюджет компании, а также решать задачи, недоступные ранее. Чаще всего малый и средний бизнес применяет ИИ для решения маркетинговых и рекламных задач. Так, нейросети помогают создавать картинки для рекламных кампаний и писать рекламные тексты и макеты, взаимодействовать с клиентами, искать целевую аудиторию и таргетировать рекламу, разрабатывать концепции рекламного продукта, создавать контент-план. Среди других популярных сценариев использования искусственного интеллекта - взаимодействие с клиентами, обучение, IT-разработка и анализ данных, прогнозирование, управление финансами компании, производство, управление персоналом. "Мы видим, что объем внедрения ИИ-инструментов в бизнес-процессы российских компаний быстро растет. Это особенно актуально для МСП, что вполне объяснимо. Как правило, в малом бизнесе много ресурсов забирают рутинные процессы, которые помогает оптимизировать использование ИИ. Освободившееся время предприниматели направляют на решение управленческих и стратегических задач", - прокомментировала директор направления исследований общественного мнения аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.
https://ria.ru/20240517/obuchenie-1946632887.html
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твой бизнес – новости, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия

Исследование: почти треть малых и средних компаний используют ИИ

© iStock.com / g-stockstudioБизнесмен работает за компьютером
Бизнесмен работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© iStock.com / g-stockstudio
Бизнесмен работает за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Почти каждая третья компания из сегмента малого и среднего бизнеса в России использует искусственный интеллект для экономии времени, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В каждом третьем предприятии МСП (30%) руководители использовали инструменты на базе искусственного интеллекта. При этом 70% пользователей ИИ оценивают свой опыт использования таких инструментов как положительный. 63% представителей малого и среднего бизнеса считают, что главная ценность инструментов на базе ИИ и нейросетей для бизнеса - это экономия рабочего времени. 49% придерживаются мнения, что ИИ высвобождает свободное время у сотрудников, позволяя им выполнять больше задач", - сказано в исследовании.
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Практически каждый второй пользователь ИИ в МСП отметил, что он позволяет экономить от трех до десяти часов в неделю. А более трети респондентов сказали, что ИИ и нейросети помогают оптимизировать бюджет компании, а также решать задачи, недоступные ранее.
Чаще всего малый и средний бизнес применяет ИИ для решения маркетинговых и рекламных задач. Так, нейросети помогают создавать картинки для рекламных кампаний и писать рекламные тексты и макеты, взаимодействовать с клиентами, искать целевую аудиторию и таргетировать рекламу, разрабатывать концепции рекламного продукта, создавать контент-план.
Среди других популярных сценариев использования искусственного интеллекта - взаимодействие с клиентами, обучение, IT-разработка и анализ данных, прогнозирование, управление финансами компании, производство, управление персоналом.
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"Мы видим, что объем внедрения ИИ-инструментов в бизнес-процессы российских компаний быстро растет. Это особенно актуально для МСП, что вполне объяснимо. Как правило, в малом бизнесе много ресурсов забирают рутинные процессы, которые помогает оптимизировать использование ИИ. Освободившееся время предприниматели направляют на решение управленческих и стратегических задач", - прокомментировала директор направления исследований общественного мнения аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.
 
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