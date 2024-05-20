https://ria.ru/20240520/issledovanie-1947163517.html

Исследование: почти треть малых и средних компаний используют ИИ

Исследование: почти треть малых и средних компаний используют ИИ - РИА Новости, 20.05.2024

Исследование: почти треть малых и средних компаний используют ИИ

Почти каждая третья компания из сегмента малого и среднего бизнеса в России использует искусственный интеллект для экономии времени, говорится в исследовании... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:22

2024-05-20T12:22

2024-05-20T12:23

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Почти каждая третья компания из сегмента малого и среднего бизнеса в России использует искусственный интеллект для экономии времени, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В каждом третьем предприятии МСП (30%) руководители использовали инструменты на базе искусственного интеллекта. При этом 70% пользователей ИИ оценивают свой опыт использования таких инструментов как положительный. 63% представителей малого и среднего бизнеса считают, что главная ценность инструментов на базе ИИ и нейросетей для бизнеса - это экономия рабочего времени. 49% придерживаются мнения, что ИИ высвобождает свободное время у сотрудников, позволяя им выполнять больше задач", - сказано в исследовании. Практически каждый второй пользователь ИИ в МСП отметил, что он позволяет экономить от трех до десяти часов в неделю. А более трети респондентов сказали, что ИИ и нейросети помогают оптимизировать бюджет компании, а также решать задачи, недоступные ранее. Чаще всего малый и средний бизнес применяет ИИ для решения маркетинговых и рекламных задач. Так, нейросети помогают создавать картинки для рекламных кампаний и писать рекламные тексты и макеты, взаимодействовать с клиентами, искать целевую аудиторию и таргетировать рекламу, разрабатывать концепции рекламного продукта, создавать контент-план. Среди других популярных сценариев использования искусственного интеллекта - взаимодействие с клиентами, обучение, IT-разработка и анализ данных, прогнозирование, управление финансами компании, производство, управление персоналом. "Мы видим, что объем внедрения ИИ-инструментов в бизнес-процессы российских компаний быстро растет. Это особенно актуально для МСП, что вполне объяснимо. Как правило, в малом бизнесе много ресурсов забирают рутинные процессы, которые помогает оптимизировать использование ИИ. Освободившееся время предприниматели направляют на решение управленческих и стратегических задач", - прокомментировала директор направления исследований общественного мнения аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.

https://ria.ru/20240517/obuchenie-1946632887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия