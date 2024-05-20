https://ria.ru/20240520/iran-1947280745.html

Эксперт: Раиси был реалистом, поэтому выстроил крепкие отношения с Россией

Эксперт: Раиси был реалистом, поэтому выстроил крепкие отношения с Россией - РИА Новости, 20.05.2024

Эксперт: Раиси был реалистом, поэтому выстроил крепкие отношения с Россией

Президент Ирана Эбрахим Раиси, погибший днем ранее в авиакатастрофе, придерживался реалистичных взглядов на внешнюю политику, поэтому выстроил крепкие отношения РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:46

2024-05-20T19:46

2024-05-20T19:46

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси, погибший днем ранее в авиакатастрофе, придерживался реалистичных взглядов на внешнюю политику, поэтому выстроил крепкие отношения с Москвой, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер, выразив надежду, что следующий иранский президент продолжит ту же политическую линию. Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. "Внешняя политика Ирана строится на основании политики верховного лидера Ирана (Али Хаменеи - ред.) и конституции. Господин Раиси был президентом-реалистом, который ни в коем случае не придерживался прозападного подхода... При правительстве Раиси - благодаря следованию им политике верховного лидера - выстроилась линия отношений с Россией", - сказал Модаббер. По его словам, при предыдущих составах правительства прозападно настроенные лица стали причиной того, что Иран и Россия не достигли того уровня, когда между ними сформировались бы глубокие связи. Он выразил надежду, что следующий избранный президент Ирана будет придерживаться пророссийского направления во внешней политике, считая Россию стратегическим партнером, другом и союзником. Эксперт отметил, что российские власти проявили дружеское содействие уже с момента появления новости о катастрофе, произошедшей с вертолетом президента Ирана, что, по его мнению, "является показателем крепкой дружбы между Тегераном и Москвой". Он подчеркнул, что в послании президента РФ Владимира Путина, выражавшего соболезнования в связи с гибелью Раиси, президент Ирана назван "настоящим другом России, предпринявшим все свои усилия и возможности, чтобы на основе добрососедства придать отношениям двух государств стратегический характер". Как утверждает Модаббер, это показатель верно избранного курса внешней политики Ирана в период президентства Раиси. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачи его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947133126.html

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в мире, справки, иран, россия, москва, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, владимир путин, крушение вертолета президента ирана