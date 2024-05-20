https://ria.ru/20240520/iran-1947267069.html

Военно-техническое сотрудничество с Ираном будет развиваться, заявили в ГД

Военно-техническое сотрудничество с Ираном будет развиваться, заявили в ГД - РИА Новости, 20.05.2024

Военно-техническое сотрудничество с Ираном будет развиваться, заявили в ГД

Военно-техническое сотрудничество РФ с Ираном продолжит развиваться и крепнуть, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на фоне ситуации с... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:25

2024-05-20T18:25

2024-05-20T18:25

в мире

иран

россия

андрей картаполов

госдума рф

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793523716_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_2c01947655fe0fca4211b65b69df4e96.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество РФ с Ираном продолжит развиваться и крепнуть, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на фоне ситуации с трагической гибелью иранского президента Эбрахима Раиси. "Военно-техническое сотрудничество между Россией и Исламской Республикой Иран будет продолжаться, развиваться и крепнуть", - сказал Картаполов журналистам. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. СМИ сообщали, что разбился вертолет Bell-212 американского производства. Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что одним из виновников катастрофы, унесшей жизнь Раиси, являются США, которые ввели санкции против Ирана в том числе в вопросе самолетов и авиационных запчастей.

https://ria.ru/20240520/iran-1947196380.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, россия, андрей картаполов, госдума рф, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана