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Военно-техническое сотрудничество с Ираном будет развиваться, заявили в ГД - РИА Новости, 20.05.2024
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18:25 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/iran-1947267069.html
Военно-техническое сотрудничество с Ираном будет развиваться, заявили в ГД
Военно-техническое сотрудничество с Ираном будет развиваться, заявили в ГД - РИА Новости, 20.05.2024
Военно-техническое сотрудничество с Ираном будет развиваться, заявили в ГД
Военно-техническое сотрудничество РФ с Ираном продолжит развиваться и крепнуть, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на фоне ситуации с... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:25
2024-05-20T18:25
в мире
иран
россия
андрей картаполов
госдума рф
хосейн амир абдоллахиан
ибрахим раиси
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество РФ с Ираном продолжит развиваться и крепнуть, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на фоне ситуации с трагической гибелью иранского президента Эбрахима Раиси. "Военно-техническое сотрудничество между Россией и Исламской Республикой Иран будет продолжаться, развиваться и крепнуть", - сказал Картаполов журналистам. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. СМИ сообщали, что разбился вертолет Bell-212 американского производства. Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что одним из виновников катастрофы, унесшей жизнь Раиси, являются США, которые ввели санкции против Ирана в том числе в вопросе самолетов и авиационных запчастей.
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в мире, иран, россия, андрей картаполов, госдума рф, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана
Военно-техническое сотрудничество с Ираном будет развиваться, заявили в ГД

Картаполов: военно-техническое сотрудничество с Ираном будет развиваться

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
Андрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество РФ с Ираном продолжит развиваться и крепнуть, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на фоне ситуации с трагической гибелью иранского президента Эбрахима Раиси.
"Военно-техническое сотрудничество между Россией и Исламской Республикой Иран будет продолжаться, развиваться и крепнуть", - сказал Картаполов журналистам.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. СМИ сообщали, что разбился вертолет Bell-212 американского производства. Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что одним из виновников катастрофы, унесшей жизнь Раиси, являются США, которые ввели санкции против Ирана в том числе в вопросе самолетов и авиационных запчастей.
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Вчера, 14:14
 
В миреИранРоссияАндрей КартаполовГосдума РФХосейн Амир АбдоллахианИбрахим РаисиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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