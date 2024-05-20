Рейтинг@Mail.ru
Временный поверенный России в Тегеране встретился с и.о. главы МИД Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 20.05.2024 (обновлено: 17:30 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947250488.html
Временный поверенный России в Тегеране встретился с и.о. главы МИД Ирана
Временный поверенный России в Тегеране встретился с и.о. главы МИД Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Временный поверенный России в Тегеране встретился с и.о. главы МИД Ирана
Временный поверенный РФ в Тегеране Рафаэл Геворкян провел в понедельник с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни встречу и переговоры. Об этом... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:17
2024-05-20T17:30
в мире
справки
иран
россия
тегеран (город)
хосейн амир абдоллахиан
мохаммад мохбер
крушение вертолета президента ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942068716_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_3d1a4bb206fdf5e6f242370a3b649f28.jpg
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Временный поверенный РФ в Тегеране Рафаэл Геворкян провел в понедельник с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни встречу и переговоры. Об этом Геворкян написал в Telegram-канале посольства РФ в Иране."Провел краткую беседу с и.о. министра иностранных дел Ирана А.Багери-Кяни. Передал ему послания с соболезнованиями от Президента В.В. Путина, Председателя Правительства М.В. Мишустина, Министра иностранных дел С.В. Лаврова на имя их иранских визави".В связи с гибелью главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в результате крушения вертолета президента Эбрахима Раиси, исполняющим обязанности министра был назначен замглавы МИД по политическим вопросам Али Багери Кяни. Он отметил, что Багери-Кяни тепло поблагодарил Россию за поддержку и "беспрецедентную оперативную спасательную миссию", организованную по личному указанию В.В. Путина. По словам и.о. главы МИД, "в Иране это всегда будут помнить". Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
https://ria.ru/20240520/iran-1947177232.html
https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942068716_48:0:1135:815_1920x0_80_0_0_3b522a3503ac500bb5cb50fc248b984f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, иран, россия, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана
В мире, Справки, Иран, Россия, Тегеран (город), Хосейн Амир Абдоллахиан, Мохаммад Мохбер, Крушение вертолета президента Ирана
Временный поверенный России в Тегеране встретился с и.о. главы МИД Ирана

Рафаэл Геворкян провел встречу с и.о. главы МИД Ирана Багери Кяни

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Временный поверенный РФ в Тегеране Рафаэл Геворкян провел в понедельник с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни встречу и переговоры. Об этом Геворкян написал в Telegram-канале посольства РФ в Иране.
"Провел краткую беседу с и.о. министра иностранных дел Ирана А.Багери-Кяни. Передал ему послания с соболезнованиями от Президента В.В. Путина, Председателя Правительства М.В. Мишустина, Министра иностранных дел С.В. Лаврова на имя их иранских визави".
В связи с гибелью главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в результате крушения вертолета президента Эбрахима Раиси, исполняющим обязанности министра был назначен замглавы МИД по политическим вопросам Али Багери Кяни.
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России в аэропорту Жуковский перед вылетом в Тебриз, Иран. Кадр видео
Иран поблагодарил Россию за быструю реакцию на ситуацию с вертолетом Раиси
Вчера, 13:10
Он отметил, что Багери-Кяни тепло поблагодарил Россию за поддержку и "беспрецедентную оперативную спасательную миссию", организованную по личному указанию В.В. Путина. По словам и.о. главы МИД, "в Иране это всегда будут помнить".
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси
Вчера, 09:47
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
 
В миреСправкиИранРоссияТегеран (город)Хосейн Амир АбдоллахианМохаммад МохберКрушение вертолета президента Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала