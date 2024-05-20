https://ria.ru/20240520/iran-1947250488.html

Временный поверенный России в Тегеране встретился с и.о. главы МИД Ирана

Временный поверенный России в Тегеране встретился с и.о. главы МИД Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

Временный поверенный России в Тегеране встретился с и.о. главы МИД Ирана

Временный поверенный РФ в Тегеране Рафаэл Геворкян провел в понедельник с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни встречу и переговоры. Об этом... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:17

2024-05-20T17:17

2024-05-20T17:30

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Временный поверенный РФ в Тегеране Рафаэл Геворкян провел в понедельник с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни встречу и переговоры. Об этом Геворкян написал в Telegram-канале посольства РФ в Иране."Провел краткую беседу с и.о. министра иностранных дел Ирана А.Багери-Кяни. Передал ему послания с соболезнованиями от Президента В.В. Путина, Председателя Правительства М.В. Мишустина, Министра иностранных дел С.В. Лаврова на имя их иранских визави".В связи с гибелью главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в результате крушения вертолета президента Эбрахима Раиси, исполняющим обязанности министра был назначен замглавы МИД по политическим вопросам Али Багери Кяни. Он отметил, что Багери-Кяни тепло поблагодарил Россию за поддержку и "беспрецедентную оперативную спасательную миссию", организованную по личному указанию В.В. Путина. По словам и.о. главы МИД, "в Иране это всегда будут помнить". Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240520/iran-1947177232.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html

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в мире, справки, иран, россия, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана