https://ria.ru/20240520/iran-1947187226.html

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, отметив,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:43

2024-05-20T13:43

2024-05-20T13:43

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, отметив, что это большая потеря для страны. "От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран его превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц. Это большая потеря для Ирана", - отметил Мишустин. Он подчеркнул, что всю свою жизнь Раиси посвятил беззаветному служению иранскому государству. "Хотел бы особо отметить большой личный вклад Эбрахима Раиси в укрепление дружественных и добрососедских российско-иранских отношений в духе стратегического партнерства. Мы разделяем скорбь и боль в связи с этой тяжелой утратой", - добавил глава кабмина. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

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