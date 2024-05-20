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Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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13:43 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/iran-1947187226.html
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, отметив,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:43
2024-05-20T13:43
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, отметив, что это большая потеря для страны. "От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран его превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц. Это большая потеря для Ирана", - отметил Мишустин. Он подчеркнул, что всю свою жизнь Раиси посвятил беззаветному служению иранскому государству. "Хотел бы особо отметить большой личный вклад Эбрахима Раиси в укрепление дружественных и добрососедских российско-иранских отношений в духе стратегического партнерства. Мы разделяем скорбь и боль в связи с этой тяжелой утратой", - добавил глава кабмина. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html
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в мире, цены на нефть, иран, россия, азербайджан, михаил мишустин, мохаммад мохбер, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, Россия, Азербайджан, Михаил Мишустин, Мохаммад Мохбер, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Мишустин назвал гибель президента Ирана Раиси большой потерей для страны

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, отметив, что это большая потеря для страны.
"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран его превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц. Это большая потеря для Ирана", - отметил Мишустин.
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Он подчеркнул, что всю свою жизнь Раиси посвятил беззаветному служению иранскому государству.
"Хотел бы особо отметить большой личный вклад Эбрахима Раиси в укрепление дружественных и добрососедских российско-иранских отношений в духе стратегического партнерства. Мы разделяем скорбь и боль в связи с этой тяжелой утратой", - добавил глава кабмина.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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В миреЦены на нефтьИранРоссияАзербайджанМихаил МишустинМохаммад МохберХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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