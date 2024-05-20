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Медведев заявил о стремлении к развитию российско-иранских отношений - РИА Новости, 20.05.2024
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12:53 20.05.2024 (обновлено: 17:59 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947171810.html
Медведев заявил о стремлении к развитию российско-иранских отношений
Медведев заявил о стремлении к развитию российско-иранских отношений - РИА Новости, 20.05.2024
Медведев заявил о стремлении к развитию российско-иранских отношений
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, отметив, что иранский народ понес тяжелую... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:53
2024-05-20T17:59
крушение вертолета президента ирана
в мире
иран
россия
дмитрий медведев
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, отметив, что иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату, а в России всегда будут помнить его стремление последовательно развивать многоплановые российско-иранские отношения. Медведев также выразил уверенность в том, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося."Всегда будем помнить его стремление последовательно развивать многоплановые российско-иранские отношения, вносящие значимый вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Уверен, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося. В этот тяжелый час передаю слова искреннего сочувствия вам, родным и близким погибших, а также всем гражданам Ирана", - говорится в телеграмме.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Похороны Раиси и других погибших при крушении вертолета пройдут 21 мая в Тебризе. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html
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крушение вертолета президента ирана, в мире, иран, россия, дмитрий медведев, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев
Крушение вертолета президента Ирана, В мире, Иран, Россия, Дмитрий Медведев, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев
Медведев заявил о стремлении к развитию российско-иранских отношений

Медведев: будем помнить Раиси стремление развивать российско-иранские отношения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане
Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, отметив, что иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату, а в России всегда будут помнить его стремление последовательно развивать многоплановые российско-иранские отношения. Медведев также выразил уверенность в том, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося.
"Всегда будем помнить его стремление последовательно развивать многоплановые российско-иранские отношения, вносящие значимый вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Уверен, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося. В этот тяжелый час передаю слова искреннего сочувствия вам, родным и близким погибших, а также всем гражданам Ирана", - говорится в телеграмме.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Что будет с Ираном после гибели Раиси
Вчера, 13:34
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Похороны Раиси и других погибших при крушении вертолета пройдут 21 мая в Тебризе. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Траурный митинг в память о погибшем президенте Ирана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Тегеране проходит траурный митинг в память о Раиси
Вчера, 17:56
 
Крушение вертолета президента ИранаВ миреИранРоссияДмитрий МедведевХосейн Амир АбдоллахианИльхам Алиев
 
 
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