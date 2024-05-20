Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/iran-1947169453.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, следует из сообщения, РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:40
2024-05-20T12:40
в мире
иран
азербайджан
али хаменеи
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
русская православная церковь
крушение вертолета президента ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_ed8c6c2815de22147ff0762a60561e76.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. "От имени Русской православной церкви выражаю вам и всему иранскому народу глубокие соболезнования. Искренне разделяю душевную боль граждан Ирана, скорбящих о гибели президента страны", - написал патриарх Кирилл в письме к верховному духовному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html
иран
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_78badc0cf17ea344e6e1229fd59fab48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, азербайджан, али хаменеи, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, русская православная церковь, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Али Хаменеи, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Русская православная церковь, Крушение вертолета президента Ирана
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий России - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
"От имени Русской православной церкви выражаю вам и всему иранскому народу глубокие соболезнования. Искренне разделяю душевную боль граждан Ирана, скорбящих о гибели президента страны", - написал патриарх Кирилл в письме к верховному духовному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси
Вчера, 09:47
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
 
В миреИранАзербайджанАли ХаменеиХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевРусская православная церковьКрушение вертолета президента Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала