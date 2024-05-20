https://ria.ru/20240520/iran-1947169453.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, следует из сообщения, РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:40

2024-05-20T12:40

2024-05-20T12:40

в мире

иран

азербайджан

али хаменеи

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

русская православная церковь

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_ed8c6c2815de22147ff0762a60561e76.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. "От имени Русской православной церкви выражаю вам и всему иранскому народу глубокие соболезнования. Искренне разделяю душевную боль граждан Ирана, скорбящих о гибели президента страны", - написал патриарх Кирилл в письме к верховному духовному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html

иран

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, азербайджан, али хаменеи, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, русская православная церковь, крушение вертолета президента ирана