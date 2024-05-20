Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий России. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
"От имени Русской православной церкви выражаю вам и всему иранскому народу глубокие соболезнования. Искренне разделяю душевную боль граждан Ирана, скорбящих о гибели президента страны", - написал патриарх Кирилл в письме к верховному духовному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи.
В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси
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Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.