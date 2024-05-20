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Билайн бизнес настроил интернет на Мультисим-оборудовании в Lamoda Sport

Билайн бизнес настроил интернет на Мультисим-оборудовании в Lamoda Sport - РИА Новости, 20.05.2024

Билайн бизнес настроил интернет на Мультисим-оборудовании в Lamoda Sport

Билайн бизнес подключил к основным и резервным интернет-каналам 56 торговых точек Lamoda Sport (Ламода Спорт) по всей России, а также запустили Wi-Fi... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:00

2024-05-20T10:00

2024-05-20T10:04

технологии

россия

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Билайн бизнес подключил к основным и резервным интернет-каналам 56 торговых точек Lamoda Sport (Ламода Спорт) по всей России, а также запустили Wi-Fi (беспроводной доступ к интернету) для посетителей в двух флагманских магазинах, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Билайн бизнес организовал интернет-каналы с использованием Мультисим-маршрутизаторов в новых магазинах Lamoda Sport, которые открылись по всей стране. На каналах билайна работает ИТ-инфраструктура точек продаж — от учетных информационных систем до платежных терминалов, а также Wi-Fi для посетителей двух флагманских магазинов в Москве, говорится в сообщении. Открытие точек розничной сети Lamoda Sport началось в конце 2023 года и сегодня уже две трети из 90 открытых точек используют интернет-каналы от билайн бизнес."На пике запуска новой торговой сети в декабре-январе мы открывали по несколько магазинов в неделю. Из-за такого высокого темпа был риск, что мы не успеем оформить договоры с разными интернет-провайдерами в каждой конкретной точке. Чтобы этого избежать, мы искали решение, которое можно было использовать в любом городе, в любом торговом центре. И Мультисим-маршрутизаторы от билайн бизнес отлично подошли для решения наших задач", — сказал старший специалист по работе с интернет-провайдерами Lamoda Павел Абрамов, слова которого привели в пресс-службе.Там пояснили, что Мультисим — это маршрутизатор, в котором работают несколько сим-карт. С его помощью можно организовать основной или резервный фиксированный интернет-канал на базе разных мобильных сетей 3G/LTE. Решение постоянно отслеживает качественные параметры и автоматически переключается на лучший радиоканал, поэтому интернет работает стабильно. Оператор также отвечает за техническую исправность сим-карт и их быструю замену при необходимости."Одновременное подключение большого количества торговых точек — сложная и интересная задача, и, конечно, проект для Lamoda Sport потребовал большой отдачи от специалистов билайн бизнес. Мы благодарны команде Клиента за доверие и высокую оценку результата. Кроме предоставления интернет-каналов, мы также настроили сервис "Управляемый Wi-Fi" (18+) в двух флагманских магазинах Lamoda Sport в Москве — на Кузнецком Мосту и Красной Пресне. Теперь покупатели могут подключаться к беспроводному интернету, а Клиент — использовать страницу авторизации как дополнительную площадку для маркетинговых активностей", — цитирует пресс-служба директора по корпоративному бизнесу Московского региона ПАО "ВымпелКом" Алексея Рубцова.До конца года планируется открыть еще около 100 магазинов Lamoda Sport, в которых также нужно будет обеспечить ИТ-инфраструктуру.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLrXMrzxqe

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, билайн, вымпелком