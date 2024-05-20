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Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз - РИА Новости, 20.05.2024
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04:05 20.05.2024 (обновлено: 10:54 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/il-76-1947082661.html
Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз
Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз - РИА Новости, 20.05.2024
Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз
Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз для оказания помощи в поиске пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T04:05
2024-05-20T10:54
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
крушение вертолета президента ирана
тебриз
хосейн амир абдоллахиан
александр куренков (мчс)
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз для оказания помощи в поиске пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, второй борт взлетит в ближайшее время, сообщает МЧС РФ."Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в Тебриз... Второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время", - говорится в Telegram-канале ведомства.МЧС уточняет, что на борту летят спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Пресс-служба МЧС России позднее сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета.
https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947081267.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, крушение вертолета президента ирана, тебриз, хосейн амир абдоллахиан, александр куренков (мчс), владимир путин, иран
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Крушение вертолета президента Ирана, Тебриз, Хосейн Амир Абдоллахиан, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, Иран
Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз

Первый самолет Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз

© МЧС РоссииТранспортный самолет Ил-76 МЧС России в аэропорту "Жуковский" перед вылетом в Тебриз, Иран. Кадр видео
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России в аэропорту Жуковский перед вылетом в Тебриз, Иран. Кадр видео
© МЧС России
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз для оказания помощи в поиске пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, второй борт взлетит в ближайшее время, сообщает МЧС РФ.
"Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в Тебриз... Второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден источник тепла в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции
СМИ: беспилотник обнаружил в районе поисков вертолета Раиси источник тепла
Вчера, 03:26
МЧС уточняет, что на борту летят спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Пресс-служба МЧС России позднее сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета.
Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
СМИ: к месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели
Вчера, 03:57
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Крушение вертолета президента ИранаТебризХосейн Амир АбдоллахианАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинИран
 
 
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