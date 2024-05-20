https://ria.ru/20240520/il-76-1947082661.html
Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз
Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз - РИА Новости, 20.05.2024
Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз
Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз для оказания помощи в поиске пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T04:05
2024-05-20T04:05
2024-05-20T10:54
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
крушение вертолета президента ирана
тебриз
хосейн амир абдоллахиан
александр куренков (мчс)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947127977_9:0:816:454_1920x0_80_0_0_703ede9ccb008071ed86336f325f0205.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз для оказания помощи в поиске пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, второй борт взлетит в ближайшее время, сообщает МЧС РФ."Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в Тебриз... Второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время", - говорится в Telegram-канале ведомства.МЧС уточняет, что на борту летят спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Пресс-служба МЧС России позднее сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета.
https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947081267.html
https://ria.ru/20240520/spasateli-1947082135.html
россия
тебриз
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947127977_110:0:715:454_1920x0_80_0_0_07c1f82992d3ad0c03a4a785c50cc37c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, крушение вертолета президента ирана, тебриз, хосейн амир абдоллахиан, александр куренков (мчс), владимир путин, иран
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Крушение вертолета президента Ирана, Тебриз, Хосейн Амир Абдоллахиан, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, Иран
Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз
Первый самолет Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз