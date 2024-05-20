https://ria.ru/20240520/il-76-1947082661.html

Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз

Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз - РИА Новости, 20.05.2024

Самолет Ил-76 МЧС вылетел в иранский Тебриз

Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз для оказания помощи в поиске пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T04:05

2024-05-20T04:05

2024-05-20T10:54

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

крушение вертолета президента ирана

тебриз

хосейн амир абдоллахиан

александр куренков (мчс)

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз для оказания помощи в поиске пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, второй борт взлетит в ближайшее время, сообщает МЧС РФ."Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" в Тебриз... Второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время", - говорится в Telegram-канале ведомства.МЧС уточняет, что на борту летят спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Пресс-служба МЧС России позднее сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета.

https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947081267.html

https://ria.ru/20240520/spasateli-1947082135.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, крушение вертолета президента ирана, тебриз, хосейн амир абдоллахиан, александр куренков (мчс), владимир путин, иран