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Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах обеспечит долгосрочный мир - РИА Новости, 20.05.2024
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10:35 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/gruziya-1947124375.html
Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах обеспечит долгосрочный мир
Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах обеспечит долгосрочный мир - РИА Новости, 20.05.2024
Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах обеспечит долгосрочный мир
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах поможет обеспечить долгосрочный мир в стране. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:35
2024-05-20T10:35
в мире
грузия
сша
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах поможет обеспечить долгосрочный мир в стране. "Закон о прозрачности поможет нам в том, чтобы в Грузии был обеспечен долгосрочный мир, что требуется для нашей страны и народа",- заявил Кобахидзе. По его словам, согласно исследованиям, закон об иноагентах поддерживают более 60% населения. Парламент Грузии во вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили, при этом, решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В проекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание документа остается прежним. Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Закон предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно закону, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240518/veto-1946908929.html
https://ria.ru/20240518/veto-1946939622.html
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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах обеспечит долгосрочный мир

Премьер-министр Грузии Кобахидзе: закон об иноагентах обеспечит долгосрочный мир

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах поможет обеспечить долгосрочный мир в стране.
"Закон о прозрачности поможет нам в том, чтобы в Грузии был обеспечен долгосрочный мир, что требуется для нашей страны и народа",- заявил Кобахидзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Президент Грузии наложила вето на законопроект об иноагентах
18 мая, 17:05
По его словам, согласно исследованиям, закон об иноагентах поддерживают более 60% населения.
Парламент Грузии во вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили, при этом, решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен.
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Глава Евросовета прокомментировал вето Зурабишвили на закон об иноагентах
18 мая, 21:57
В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В проекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание документа остается прежним. Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов.
Закон предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно закону, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны.
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии пришли на акцию протеста в Тбилиси
15 мая, 22:30
Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
 
В миреГрузияСШАИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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