https://ria.ru/20240520/granty-1947266294.html

Прием заявок на гранты для фермеров стартовал в Свердловской области

Прием заявок на гранты для фермеров стартовал в Свердловской области - РИА Новости, 20.05.2024

Прием заявок на гранты для фермеров стартовал в Свердловской области

В Свердловской области стартовал прием заявок на гранты для начинающих сельхозпроизводителей до 8 миллионов рублей на развитие бизнеса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:32

2024-05-20T18:32

2024-05-20T18:32

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Свердловской области стартовал прием заявок на гранты для начинающих сельхозпроизводителей до 8 миллионов рублей на развитие бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона. Заявки принимаются до 8 июня. Победители будут объявлены до 9 июля. "Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области предоставляет начинающим фермерам грантовую поддержку по программе "Агростартап" с 2019 года. За это время порядка 100 человек получили на развитие своего дела более 375 миллионов рублей", - сказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что благодаря полученным средствам фермеры приобрели 69 тракторов, кормоуборочный комбайн, спецавтотранспорт, а также более 220 единиц оборудования сельскохозяйственного производства, 1,1 тысячи голов крупного рогатого скота, а также коз, овец и лошадей. По данным ведомства, в 2024 году гранты на "Агростартап" выделено совокупно свыше 75,3 миллиона рублей. Помощь в оформлении заявки региональным аграриям оказывает Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , анна кузнецова, свердловская область