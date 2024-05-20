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Более 700 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье - РИА Новости, 20.05.2024
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Забайкальский край
 
13:04 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/gospodderzhka--1947175858.html
Более 700 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье
Более 700 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье - РИА Новости, 20.05.2024
Более 700 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье
Правительство Забайкалья выделило 706,5 миллиона рублей на поддержку 170 предприятий малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:04
2024-05-20T13:04
забайкальский край
забайкальский край
господдержка
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство Забайкалья выделило 706,5 миллиона рублей на поддержку 170 предприятий малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона. "В области выпуска строительных материалов с начала года мы запустили новые производства и модернизировали новые. Так, ООО "Олимп" занимается производством строительных материалов с использованием вибропрессущего комплекса, получило займ в размере 11,5 миллиона рублей. Приобретено оборудование для изготовления строительных изделий, создано четыре рабочих места", - сказал вице-премьер правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, слова которого приводит пресс-служба. Он добавил, что компания "Русстил", выпускающая изделия из листового металла, получила займ в размере 6 миллионов рублей. В итоге приобретено два станка для производства металлических изделий, создано два рабочих места. Батомункуев добавил, что к началу строительного сезона предприятия уже будут обеспечивать своей продукцией подрядчиков, которые выполняют свои обязательства на территории Забайкальского края.
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забайкальский край, господдержка
Забайкальский край, Забайкальский край, Господдержка

Более 700 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство Забайкалья выделило 706,5 миллиона рублей на поддержку 170 предприятий малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В области выпуска строительных материалов с начала года мы запустили новые производства и модернизировали новые. Так, ООО "Олимп" занимается производством строительных материалов с использованием вибропрессущего комплекса, получило займ в размере 11,5 миллиона рублей. Приобретено оборудование для изготовления строительных изделий, создано четыре рабочих места", - сказал вице-премьер правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, слова которого приводит пресс-служба.
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Он добавил, что компания "Русстил", выпускающая изделия из листового металла, получила займ в размере 6 миллионов рублей. В итоге приобретено два станка для производства металлических изделий, создано два рабочих места.
Батомункуев добавил, что к началу строительного сезона предприятия уже будут обеспечивать своей продукцией подрядчиков, которые выполняют свои обязательства на территории Забайкальского края.
 
Забайкальский крайЗабайкальский крайГосподдержка
 
 
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