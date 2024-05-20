https://ria.ru/20240520/gospodderzhka--1947175858.html

Более 700 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье

Более 700 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье - РИА Новости, 20.05.2024

Более 700 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье

Правительство Забайкалья выделило 706,5 миллиона рублей на поддержку 170 предприятий малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:04

2024-05-20T13:04

2024-05-20T13:04

забайкальский край

забайкальский край

господдержка

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство Забайкалья выделило 706,5 миллиона рублей на поддержку 170 предприятий малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона. "В области выпуска строительных материалов с начала года мы запустили новые производства и модернизировали новые. Так, ООО "Олимп" занимается производством строительных материалов с использованием вибропрессущего комплекса, получило займ в размере 11,5 миллиона рублей. Приобретено оборудование для изготовления строительных изделий, создано четыре рабочих места", - сказал вице-премьер правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, слова которого приводит пресс-служба. Он добавил, что компания "Русстил", выпускающая изделия из листового металла, получила займ в размере 6 миллионов рублей. В итоге приобретено два станка для производства металлических изделий, создано два рабочих места. Батомункуев добавил, что к началу строительного сезона предприятия уже будут обеспечивать своей продукцией подрядчиков, которые выполняют свои обязательства на территории Забайкальского края.

https://ria.ru/20231120/vystavka-1910522874.html

забайкальский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

забайкальский край, господдержка