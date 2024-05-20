https://ria.ru/20240520/gosdep-1947293618.html

Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп

Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп - РИА Новости, 20.05.2024

Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу с президентом Сейидом Ибрахимом Раиси, заявил, что власти Ирана сами... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T21:12

2024-05-20T21:12

2024-05-20T23:57

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государственный департамент сша

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу с президентом Сейидом Ибрахимом Раиси, заявил, что власти Ирана сами виноваты в том, что использовали 45-летний вертолет в плохих метеоусловиях.На брифинге для СМИ он назвал "ответственностью" самих иранских властей решение использовать 45-летний вертолет американского производства для перевозки Раиси в плохих метеоусловиях.Он обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок "в поддержку терроризма".

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в мире, иран, сша, государственный департамент сша, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана