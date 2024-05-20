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Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп - РИА Новости, 20.05.2024
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21:12 20.05.2024 (обновлено: 23:57 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/gosdep-1947293618.html
Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп
Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп - РИА Новости, 20.05.2024
Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу с президентом Сейидом Ибрахимом Раиси, заявил, что власти Ирана сами... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:12
2024-05-20T23:57
в мире
иран
сша
государственный департамент сша
ибрахим раиси
крушение вертолета президента ирана
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу с президентом Сейидом Ибрахимом Раиси, заявил, что власти Ирана сами виноваты в том, что использовали 45-летний вертолет в плохих метеоусловиях.На брифинге для СМИ он назвал "ответственностью" самих иранских властей решение использовать 45-летний вертолет американского производства для перевозки Раиси в плохих метеоусловиях.Он обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок "в поддержку терроризма".
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в мире, иран, сша, государственный департамент сша, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, США, Государственный департамент США, Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана
Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп

Госдеп о гибели Раиси: Иран сам виноват в том, что использовал старый вертолет

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу с президентом Сейидом Ибрахимом Раиси, заявил, что власти Ирана сами виноваты в том, что использовали 45-летний вертолет в плохих метеоусловиях.
На брифинге для СМИ он назвал "ответственностью" самих иранских властей решение использовать 45-летний вертолет американского производства для перевозки Раиси в плохих метеоусловиях.
Он обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок "в поддержку терроризма".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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В миреИранСШАГосударственный департамент СШАИбрахим РаисиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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