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Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп
Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп - РИА Новости, 20.05.2024
Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу с президентом Сейидом Ибрахимом Раиси, заявил, что власти Ирана сами... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:12
2024-05-20T21:12
2024-05-20T23:57
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крушение вертолета президента ирана
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу с президентом Сейидом Ибрахимом Раиси, заявил, что власти Ирана сами виноваты в том, что использовали 45-летний вертолет в плохих метеоусловиях.На брифинге для СМИ он назвал "ответственностью" самих иранских властей решение использовать 45-летний вертолет американского производства для перевозки Раиси в плохих метеоусловиях.Он обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок "в поддержку терроризма".
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в мире, иран, сша, государственный департамент сша, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, США, Государственный департамент США, Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана
Власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси, заявил госдеп
Госдеп о гибели Раиси: Иран сам виноват в том, что использовал старый вертолет