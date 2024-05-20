https://ria.ru/20240520/forum-1947180859.html

Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве

Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве - РИА Новости, 20.05.2024

Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве

Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:29

2024-05-20T13:29

2024-05-20T13:29

твой бизнес

твой бизнес – новости

наталья сергунина

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города. "Двадцать восьмого мая на базе "Цифрового делового пространства" пройдет столичный форум "Самозанятые-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что его участниками станут предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, и жители столицы, которые хотели бы познакомиться с нюансами работы в этом статусе. "За три года форум объединил уже больше 800 самозанятых горожан. Из-за высокого спроса в этом году число мест увеличили. Несколько сотен гостей увидят выступления представителей различных индустрий — от банковской сферы до цифровых коммуникаций. Они дадут практические советы по продвижению бизнеса", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.

https://ria.ru/20240520/issledovanie-1947163517.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, наталья сергунина, москва