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Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве - РИА Новости, 20.05.2024
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13:29 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/forum-1947180859.html
Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве
Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве - РИА Новости, 20.05.2024
Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве
Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:29
2024-05-20T13:29
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города. "Двадцать восьмого мая на базе "Цифрового делового пространства" пройдет столичный форум "Самозанятые-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что его участниками станут предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, и жители столицы, которые хотели бы познакомиться с нюансами работы в этом статусе. "За три года форум объединил уже больше 800 самозанятых горожан. Из-за высокого спроса в этом году число мест увеличили. Несколько сотен гостей увидят выступления представителей различных индустрий — от банковской сферы до цифровых коммуникаций. Они дадут практические советы по продвижению бизнеса", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
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твой бизнес – новости, наталья сергунина, москва
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Наталья Сергунина, Москва

Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве

© Фото : пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города МосквыДеловой форум для самозанятых пройдет в Москве
Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города.
"Двадцать восьмого мая на базе "Цифрового делового пространства" пройдет столичный форум "Самозанятые-2024", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что его участниками станут предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, и жители столицы, которые хотели бы познакомиться с нюансами работы в этом статусе.
"За три года форум объединил уже больше 800 самозанятых горожан. Из-за высокого спроса в этом году число мест увеличили. Несколько сотен гостей увидят выступления представителей различных индустрий — от банковской сферы до цифровых коммуникаций. Они дадут практические советы по продвижению бизнеса", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиНаталья СергунинаМосква
 
 
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