https://ria.ru/20240520/forum-1947180859.html
Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве
Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве - РИА Новости, 20.05.2024
Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве
Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:29
2024-05-20T13:29
2024-05-20T13:29
твой бизнес
твой бизнес – новости
наталья сергунина
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947181002_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_b9158116ce3dd74c5390d5069908872a.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города. "Двадцать восьмого мая на базе "Цифрового делового пространства" пройдет столичный форум "Самозанятые-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что его участниками станут предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, и жители столицы, которые хотели бы познакомиться с нюансами работы в этом статусе. "За три года форум объединил уже больше 800 самозанятых горожан. Из-за высокого спроса в этом году число мест увеличили. Несколько сотен гостей увидят выступления представителей различных индустрий — от банковской сферы до цифровых коммуникаций. Они дадут практические советы по продвижению бизнеса", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
https://ria.ru/20240520/issledovanie-1947163517.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947181002_183:0:1250:800_1920x0_80_0_0_50093922ee94077de924417723c73945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, наталья сергунина, москва
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Наталья Сергунина, Москва
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Деловой форум для самозанятых пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города.
"Двадцать восьмого мая на базе "Цифрового делового пространства" пройдет столичный форум "Самозанятые-2024", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его участниками станут предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, и жители столицы, которые хотели бы познакомиться с нюансами работы в этом статусе.
"За три года форум объединил уже больше 800 самозанятых горожан. Из-за высокого спроса в этом году число мест увеличили. Несколько сотен гостей увидят выступления представителей различных индустрий — от банковской сферы до цифровых коммуникаций. Они дадут практические советы по продвижению бизнеса", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину
.