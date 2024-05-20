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KazanForum: чем удивила культурная и деловая программа мероприятия - РИА Новости, 20.05.2024
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13:52 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/forum-1947148440.html
KazanForum: чем удивила культурная и деловая программа мероприятия
KazanForum: чем удивила культурная и деловая программа мероприятия - РИА Новости, 20.05.2024
KazanForum: чем удивила культурная и деловая программа мероприятия
В Казани прошел XV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир". Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:52
2024-05-20T13:52
фото
россия
казань
организация исламского сотрудничества
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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В Казани прошел XV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир". Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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фото, фото, россия, казань, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Фото, Россия, Казань, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024

KazanForum: чем удивила культурная и деловая программа мероприятия

Читать ria.ru в
В Казани прошел XV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир". Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

"Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" прошел на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

"Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" прошел на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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1 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

В его работе приняли участие представители 87 стран и 87 регионов России.

KAZANFORUM 2024. Международный форум религиозных деятелей

В его работе приняли участие представители 87 стран и 87 регионов России.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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2 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Прошло 125 тематических сессий, запланированных в программе форума.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Прошло 125 тематических сессий, запланированных в программе форума.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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3 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Деловая программа KazanForum объединила 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Деловая программа KazanForum объединила 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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4 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

В рамках мероприятия прошла международная конференция группы стратегического видения "Россия – исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития, заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

В рамках мероприятия прошла международная конференция группы стратегического видения "Россия – исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития, заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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5 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

В этом году число зарегистрированных участников форума превысило 20 тысяч человек.

KAZANFORUM 2024. Световое шоу на стенах Казанского Кремля

В этом году число зарегистрированных участников форума превысило 20 тысяч человек.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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6 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Целью Форума является укрепление связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Целью Форума является укрепление связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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7 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

За время работы мероприятия было подписано 120 соглашений.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

За время работы мероприятия было подписано 120 соглашений.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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8 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Гости смогли посетить показ Фестиваля благопристойной моды Modest Fashion Day.

KAZANFORUM 2024. Фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day

Гости смогли посетить показ Фестиваля благопристойной моды Modest Fashion Day.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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9 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Международный турнир по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, просветителя, имама Шигабутдина Марджани удивил посетителей.

KAZANFORUM 2024. Международный турнир по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, просветителя, имама Шигабутдина Марджани

Международный турнир по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, просветителя, имама Шигабутдина Марджани удивил посетителей.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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10 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Зрители увидели балет "Золотая Орда". Артистка Олеся Пичугина исполнила восточный танец.

Артистка Олеся Пичугина исполняет восточный танец (соло)

Зрители увидели балет "Золотая Орда". Артистка Олеся Пичугина исполнила восточный танец.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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11 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Турнир молодых поваров мусульманских стран прошел на KAZANFORUM 2024.

KAZANFORUM 2024. Церемония награждения турнира шеф-поваров

Турнир молодых поваров мусульманских стран прошел на KAZANFORUM 2024.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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12 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Гран-при конкурса взял представитель Марокко.

KAZANFORUM 2024. Подведение предварительных итогов турнира. Финал

Гран-при конкурса взял представитель Марокко.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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13 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Отдельное внимание посвятили теме "Женский взгляд".

KAZANFORUM 2024. Заседание группы стратегического видения Россия – Исламский мир

Отдельное внимание посвятили теме "Женский взгляд".

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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14 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

В рамках мероприятий прошли сессии, касающиеся тем семьи и бизнеса, красоты и здоровья по стандартам Шариата.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

В рамках мероприятий прошли сессии, касающиеся тем семьи и бизнеса, красоты и здоровья по стандартам Шариата.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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15 из 16
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк

Кроме того, прошел показ национальных костюмов.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Кроме того, прошел показ национальных костюмов.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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16 из 16
 
ФотоРоссияКазаньОрганизация исламского сотрудничестваРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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