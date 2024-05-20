KazanForum: чем удивила культурная и деловая программа мероприятия

"Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" прошел на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.
"Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" прошел на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.
В его работе приняли участие представители 87 стран и 87 регионов России.
В его работе приняли участие представители 87 стран и 87 регионов России.
Прошло 125 тематических сессий, запланированных в программе форума.
Прошло 125 тематических сессий, запланированных в программе форума.
Деловая программа KazanForum объединила 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.
Деловая программа KazanForum объединила 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.
В рамках мероприятия прошла международная конференция группы стратегического видения "Россия – исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития, заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.
В рамках мероприятия прошла международная конференция группы стратегического видения "Россия – исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития, заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.
В этом году число зарегистрированных участников форума превысило 20 тысяч человек.
В этом году число зарегистрированных участников форума превысило 20 тысяч человек.
Целью Форума является укрепление связей России и стран Организации исламского сотрудничества.
Целью Форума является укрепление связей России и стран Организации исламского сотрудничества.
За время работы мероприятия было подписано 120 соглашений.
За время работы мероприятия было подписано 120 соглашений.
Гости смогли посетить показ Фестиваля благопристойной моды Modest Fashion Day.
Гости смогли посетить показ Фестиваля благопристойной моды Modest Fashion Day.
Международный турнир по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, просветителя, имама Шигабутдина Марджани удивил посетителей.
Международный турнир по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, просветителя, имама Шигабутдина Марджани удивил посетителей.
Зрители увидели балет "Золотая Орда". Артистка Олеся Пичугина исполнила восточный танец.
Зрители увидели балет "Золотая Орда". Артистка Олеся Пичугина исполнила восточный танец.
Турнир молодых поваров мусульманских стран прошел на KAZANFORUM 2024.
Турнир молодых поваров мусульманских стран прошел на KAZANFORUM 2024.
Гран-при конкурса взял представитель Марокко.
Гран-при конкурса взял представитель Марокко.
Отдельное внимание посвятили теме "Женский взгляд".
Отдельное внимание посвятили теме "Женский взгляд".
В рамках мероприятий прошли сессии, касающиеся тем семьи и бизнеса, красоты и здоровья по стандартам Шариата.
В рамках мероприятий прошли сессии, касающиеся тем семьи и бизнеса, красоты и здоровья по стандартам Шариата.
Кроме того, прошел показ национальных костюмов.
Кроме того, прошел показ национальных костюмов.