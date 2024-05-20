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СМИ: в Европе боятся действий Фицо после покушения - РИА Новости, 20.05.2024
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11:17 20.05.2024 (обновлено: 12:45 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/fitso-1947134308.html
СМИ: в Европе боятся действий Фицо после покушения
СМИ: в Европе боятся действий Фицо после покушения - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: в Европе боятся действий Фицо после покушения
Европейские чиновники опасаются, что после покушения премьер Словакии Роберт Фицо, выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, станет более РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:17
2024-05-20T12:45
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
марк рютте
нато
евросоюз
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейские чиновники опасаются, что после покушения премьер Словакии Роберт Фицо, выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, станет более разрушительной силой в альянсе, пишет Financial Times. "Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции", — пишет издание. Financial Times напоминает, что до покушения Фицо присоединился к венгерскому лидеру в противостоянии кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марку Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО. При этом, по словам неназванного высокопоставленного чиновника в ЕС, Фицо до сих пор проявлял себя более компромиссно в частном порядке, чем во время своих "воинственных" появлений на аудитории. По его мнению, словацкий премьер "определенно не в лиге Орбана". Как пишет Financial Times, покушение на Фицо ошеломило жителей Словакии, и, пока он восстанавливается, словаки размышляют, каким лидер станет после такого опыта: "Перевернет ли он страницу или будет стремиться отомстить и укрепить свою власть?" Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила политику желудок. Нападавшего задержали на месте.Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами и действовал один. Он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240520/fitso-1947104902.html
https://ria.ru/20240519/fitso-1947033930.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, марк рютте, нато, евросоюз, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СМИ: в Европе боятся действий Фицо после покушения

FT: в Европе боятся, что Фицо после покушения будет подрывать работу НАТО

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейские чиновники опасаются, что после покушения премьер Словакии Роберт Фицо, выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, станет более разрушительной силой в альянсе, пишет Financial Times.
"Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции", — пишет издание.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Симоньян назвала покушение на Фицо омерзительным, но предсказуемым
Вчера, 09:31
Financial Times напоминает, что до покушения Фицо присоединился к венгерскому лидеру в противостоянии кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марку Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО.
При этом, по словам неназванного высокопоставленного чиновника в ЕС, Фицо до сих пор проявлял себя более компромиссно в частном порядке, чем во время своих "воинственных" появлений на аудитории. По его мнению, словацкий премьер "определенно не в лиге Орбана".
Как пишет Financial Times, покушение на Фицо ошеломило жителей Словакии, и, пока он восстанавливается, словаки размышляют, каким лидер станет после такого опыта: "Перевернет ли он страницу или будет стремиться отомстить и укрепить свою власть?"
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один
19 мая, 17:30
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила политику желудок. Нападавшего задержали на месте.
Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами и действовал один. Он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Орбан сделал тяжелое признание о состоянии раненого Фицо
17 мая, 11:24
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоМарк РюттеНАТОЕвросоюзПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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