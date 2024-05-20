https://ria.ru/20240520/festival-1947259707.html

Фестиваль по кикскутерингу прошел в скейт-парке для экстремалов в Майкопе

Фестиваль по кикскутерингу прошел в скейт-парке для экстремалов в Майкопе - РИА Новости, 20.05.2024

Фестиваль по кикскутерингу прошел в скейт-парке для экстремалов в Майкопе

В новом скейт-парке для экстремалов на территории республиканского стадиона в Майкопе прошел фестиваль по кикскутерингу, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:55

2024-05-20T17:55

2024-05-20T17:55

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 20 мая - РИА Новости. В новом скейт-парке для экстремалов на территории республиканского стадиона в Майкопе прошел фестиваль по кикскутерингу, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Оборудованная по лучшим стандартам площадка для экстремальных видов спорта была открыта в Майкопе на территории республиканского стадиона в минувшем году. "Скейт-парк стал местом, где с комфортом тренируются спортсмены и катаются ребята-любители, оттачивают навыки выполнения разных трюков на скейтах, роликах и самокатах. Отрадно, что это место для спорта и активного отдыха с первых дней оказалось востребованным у жителей и гостей Адыгеи. На выходных здесь прошел фестиваль экстремальных видов спорта по кикскутерингу, который провела наша активная молодежь", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале. Он выразил уверенность, что рост числа спортивных объектов позволит вовлекать в занятия физкультурой и спортом еще больше жителей республики. "Развивая спортивную инфраструктуру, мы создаем новые места притяжения и поощряем активные увлечения наших жителей", – добавил он. Кикскутеринг - экстремальный вид спорта, заключающийся в исполнении трюков на самокате.

https://ria.ru/20240516/effektivnost-1946499595.html

майкоп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

майкоп, мурат кумпилов