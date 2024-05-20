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Фестиваль по кикскутерингу прошел в скейт-парке для экстремалов в Майкопе - РИА Новости, 20.05.2024
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Республика Адыгея
 
17:55 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/festival-1947259707.html
Фестиваль по кикскутерингу прошел в скейт-парке для экстремалов в Майкопе
Фестиваль по кикскутерингу прошел в скейт-парке для экстремалов в Майкопе - РИА Новости, 20.05.2024
Фестиваль по кикскутерингу прошел в скейт-парке для экстремалов в Майкопе
В новом скейт-парке для экстремалов на территории республиканского стадиона в Майкопе прошел фестиваль по кикскутерингу, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:55
2024-05-20T17:55
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 20 мая - РИА Новости. В новом скейт-парке для экстремалов на территории республиканского стадиона в Майкопе прошел фестиваль по кикскутерингу, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Оборудованная по лучшим стандартам площадка для экстремальных видов спорта была открыта в Майкопе на территории республиканского стадиона в минувшем году. "Скейт-парк стал местом, где с комфортом тренируются спортсмены и катаются ребята-любители, оттачивают навыки выполнения разных трюков на скейтах, роликах и самокатах. Отрадно, что это место для спорта и активного отдыха с первых дней оказалось востребованным у жителей и гостей Адыгеи. На выходных здесь прошел фестиваль экстремальных видов спорта по кикскутерингу, который провела наша активная молодежь", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале. Он выразил уверенность, что рост числа спортивных объектов позволит вовлекать в занятия физкультурой и спортом еще больше жителей республики. "Развивая спортивную инфраструктуру, мы создаем новые места притяжения и поощряем активные увлечения наших жителей", – добавил он. Кикскутеринг - экстремальный вид спорта, заключающийся в исполнении трюков на самокате.
https://ria.ru/20240516/effektivnost-1946499595.html
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майкоп, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Майкоп, Мурат Кумпилов

Фестиваль по кикскутерингу прошел в скейт-парке для экстремалов в Майкопе

© РИА Новости / Григорий СысоевГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 20 мая - РИА Новости. В новом скейт-парке для экстремалов на территории республиканского стадиона в Майкопе прошел фестиваль по кикскутерингу, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Оборудованная по лучшим стандартам площадка для экстремальных видов спорта была открыта в Майкопе на территории республиканского стадиона в минувшем году.
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"Скейт-парк стал местом, где с комфортом тренируются спортсмены и катаются ребята-любители, оттачивают навыки выполнения разных трюков на скейтах, роликах и самокатах. Отрадно, что это место для спорта и активного отдыха с первых дней оказалось востребованным у жителей и гостей Адыгеи. На выходных здесь прошел фестиваль экстремальных видов спорта по кикскутерингу, который провела наша активная молодежь", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале.
Он выразил уверенность, что рост числа спортивных объектов позволит вовлекать в занятия физкультурой и спортом еще больше жителей республики.
"Развивая спортивную инфраструктуру, мы создаем новые места притяжения и поощряем активные увлечения наших жителей", – добавил он.
Кикскутеринг - экстремальный вид спорта, заключающийся в исполнении трюков на самокате.
 
Республика АдыгеяМайкопМурат Кумпилов
 
 
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