https://ria.ru/20240520/evrointegratsiya-1947276108.html

Таубер предупредила, что курс на евроинтеграцию погубит Молдавию

Таубер предупредила, что курс на евроинтеграцию погубит Молдавию - РИА Новости, 20.05.2024

Таубер предупредила, что курс на евроинтеграцию погубит Молдавию

Курс на евроинтеграцию губителен для Молдавии, он вовлечет ее в военные авантюры, заявила РИА Новости депутат парламента, исполнительный секретарь исполкома... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:17

2024-05-20T19:17

2024-05-20T19:17

в мире

молдавия

кишинев

сша

майя санду

марина таубер

евросоюз

нато

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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Курс на евроинтеграцию губителен для Молдавии, он вовлечет ее в военные авантюры, заявила РИА Новости депутат парламента, исполнительный секретарь исполкома оппозиционного политического блока "Победа" Марина Таубер. "Вместо того, чтобы восстанавливать полностью разрушенные отрасли, стимулировать людей оставаться жить на родине и помогать возвращаться нашим гражданам, режим Майи Санду занимается политическими спекуляциями. Курс на евроинтеграцию губителен для Молдавии. Он окончательно разрушит экономику страны, вовлечет ее в военные авантюры", - сказала Таубер. В минувшую субботу военный самолет Boeing C-17 национальной воздушной гвардии Северной Каролины доставил в Кишинев военных для участия в совместных с Молдавией военных учениях "Щит мира". Накануне в Молдавии завершились другие учебные маневры Swift Response-2024 ("Быстрый ответ-2024"), они прошли под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвовали 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона специального назначения "Молния" Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также были задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules. Ранее президент Санду заявила, что республике нужно расширять сотрудничество с НАТО, проводить больше учений со странами альянса, а также менять отношение общества к этой организации. Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также заявила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Кроме того, Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

https://ria.ru/20240520/moldaviya-1947159149.html

https://ria.ru/20240518/moldavia-1946928216.html

молдавия

кишинев

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, сша, майя санду, марина таубер, евросоюз, нато, c-130 hercules