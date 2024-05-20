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В Энергодаре беспилотник атаковал многоэтажный дом - РИА Новости, 20.05.2024
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13:27 20.05.2024 (обновлено: 13:35 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/energodar-1947182173.html
В Энергодаре беспилотник атаковал многоэтажный дом
В Энергодаре беспилотник атаковал многоэтажный дом - РИА Новости, 20.05.2024
В Энергодаре беспилотник атаковал многоэтажный дом
Украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в городе Энергодар Запорожской области, пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется, сообщила... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:27
2024-05-20T13:35
энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в городе Энергодар Запорожской области, пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется, сообщила администрация города.Атака произошла около 13.00 мск в понедельник."Был нанесен удар БПЛА по многоэтажному жилому зданию на проспекте Строителей. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.Власти призвали горожан быть внимательными и осторожными, так как враг активно применяет беспилотную авиацию.
https://ria.ru/20240520/lugansk-1947128225.html
https://ria.ru/20240209/udar-1926391228.html
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энергодар, происшествия
Энергодар, Происшествия
В Энергодаре беспилотник атаковал многоэтажный дом

В Энергодаре беспилотник атаковал многоэтажный дом, пострадавших нет

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в городе Энергодар Запорожской области, пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется, сообщила администрация города.
Атака произошла около 13.00 мск в понедельник.
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"Был нанесен удар БПЛА по многоэтажному жилому зданию на проспекте Строителей. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
Власти призвали горожан быть внимательными и осторожными, так как враг активно применяет беспилотную авиацию.
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