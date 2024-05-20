https://ria.ru/20240520/energodar-1947182173.html

В Энергодаре беспилотник атаковал многоэтажный дом

В Энергодаре беспилотник атаковал многоэтажный дом - РИА Новости, 20.05.2024

В Энергодаре беспилотник атаковал многоэтажный дом

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в городе Энергодар Запорожской области, пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется, сообщила... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:27

2024-05-20T13:27

2024-05-20T13:35

энергодар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в городе Энергодар Запорожской области, пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется, сообщила администрация города.Атака произошла около 13.00 мск в понедельник."Был нанесен удар БПЛА по многоэтажному жилому зданию на проспекте Строителей. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.Власти призвали горожан быть внимательными и осторожными, так как враг активно применяет беспилотную авиацию.

https://ria.ru/20240520/lugansk-1947128225.html

https://ria.ru/20240209/udar-1926391228.html

энергодар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, происшествия