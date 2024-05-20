https://ria.ru/20240520/efimov-1946815163.html

Ефимов: в Басманном районе откроют гостиницу по льготной программе

Ефимов: в Басманном районе откроют гостиницу по льготной программе - РИА Новости, 20.05.2024

Ефимов: в Басманном районе откроют гостиницу по льготной программе

В Басманном районе Москвы появится гостиница в рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:06

2024-05-20T10:06

2024-05-20T10:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Басманном районе Москвы появится гостиница в рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, в результате торгов с компанией "Возрождение" город заключил договор аренды здания площадью около 867 квадратных метров. "После его реставрации, на которую отводится не больше пяти лет, и выполнения других условий программы инвестор сможет перейти на льготную ставку", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра подчеркнул, что это пятый договор для открытия гостиницы по программе "1 рубль за квадратный метр в год".В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор аренды заключили на 20 лет, при этом вместе со зданием инвестор получил земельный участок площадью 0,11 гектара.В пресс-релизе уточняется, что будущая гостиница откроется по адресу: переулок Огородная слобода, дом 9, строение 1. Ранее в двухэтажном здании 1875 года постройки располагался больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы. В начале 2024 года его выставили на торги по аренде в рамках городской программы.Столичная льготная программа для гостиничного бизнеса появилась в 2022 году. В рамках ее реализации инвесторы могут участвовать в аукционах и получать права на аренду недвижимости для ее последующего восстановления и открытия гостиницы. При этом гостинце нужно получить категорию, а ее номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади.При соблюдении требований в комитете по туризму инвестор может согласовать переход на ставку аренды объекта недвижимости из расчета один рубль за квадратный метр в год. Также он имеет право обратиться за установлением льготной ставки аренды за земельный участок, которая составит один рубль в год.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)