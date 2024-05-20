https://ria.ru/20240520/efimov-1946814842.html

Ефимов: 440 тысяч раз москвичи обратились за услугами в земельной сфере

Ефимов: 440 тысяч раз москвичи обратились за услугами в земельной сфере - РИА Новости, 20.05.2024

Ефимов: 440 тысяч раз москвичи обратились за услугами в земельной сфере

Более 440 тысяч заявок москвичей на услуги в имущественно-земельной сфере в первом квартале текущего года обработал город, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:14

2024-05-20T14:14

2024-05-20T14:14

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

максим гаман

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 440 тысяч заявок москвичей на услуги в имущественно-земельной сфере в первом квартале текущего года обработал город, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Физические лица и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, обратиться за получением земельного участка, заключить дополнительное соглашение к договору аренды и многое другое. Всего доступно около 30 цифровых продуктов. В первом квартале 2024 года услугами и сервисами воспользовались свыше 440 тысяч раз. Это более чем на 15% превышает показатель аналогичного периода 2023-го", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.В сообщении подчеркивается, что онлайн-услуги являются популярными среди москвичей в связи с их удобством. До недавнего времени собирать справки горожанам приходилось несколько дней, а сейчас нужные услуги и сервисы доступны онлайн. Кроме того, специалисты департамента городского имущества, департамента ИТ и ГКУ "Новые технологии управления" постоянно обновляют и улучшают их для удобства пользования."Самым популярным цифровым продуктом с начала 2024 года традиционно стал сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым пользуются арендаторы и покупатели объектов недвижимости и земельных участков. От них поступило около 385 тысяч запросов. Самой востребованной госуслугой стала адресация объектов недвижимости. За ней обратились более четырех тысяч раз", – цитируются в сообщении слоаа министра столичного правительства, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.В пресс-релизе добавляется, что 21 госудаостаннная услуга в имущественно-земельной сфере департамента городского имущества с марта 2021 года доступна только онлайн на сайте mos.ru. За три года предприниматели и горожане за этими услугами обратились более 170 тысяч раз. Самой популярной из них стало присвоению адреса объекту.Всего на mos.ru можно получить свыше 420 онлайн-услуг и сервисов, более 200 из которых – для бизнеса.

https://ria.ru/20240520/efimov-1946815163.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, максим гаман