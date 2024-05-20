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Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ - РИА Новости, 20.05.2024
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20:26 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/dvzyai-1947287256.html
Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ
Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ - РИА Новости, 20.05.2024
Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ
Россия призывает США и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания и отказаться от деструктивной линии в отношении... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:26
2024-05-20T20:26
россия
сша
вашингтон (штат)
мария захарова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия призывает США и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания и отказаться от деструктивной линии в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и принять срочные меры по его ратификации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская Федерация призывает Вашингтон и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, а также отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ и принять срочные меры по ратификации Договора", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики. Оно заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция". Уточнялось, что эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.
https://ria.ru/20240520/kndr-1947076356.html
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россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова
Россия, США, Вашингтон (штат), Мария Захарова
Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ

Захарова призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия призывает США и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания и отказаться от деструктивной линии в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и принять срочные меры по его ратификации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Российская Федерация призывает Вашингтон и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, а также отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ и принять срочные меры по ратификации Договора", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В КНДР заявили, что вынуждены повысить готовность к ядерному сдерживанию
Вчера, 01:28
США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики.
Оно заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция".
Уточнялось, что эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.
Невадский испытательный полигон - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
США провели "субкритический эксперимент" на ядерном полигоне
18 мая, 00:21
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Мария Захарова
 
 
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