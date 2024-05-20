Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ
Захарова призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия призывает США и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания и отказаться от деструктивной линии в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и принять срочные меры по его ратификации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Российская Федерация призывает Вашингтон и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, а также отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ и принять срочные меры по ратификации Договора", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики.
Оно заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция".
Уточнялось, что эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.