https://ria.ru/20240520/dvzyai-1947287256.html

Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ

Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ - РИА Новости, 20.05.2024

Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ

Россия призывает США и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания и отказаться от деструктивной линии в отношении... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:26

2024-05-20T20:26

2024-05-20T20:26

россия

сша

вашингтон (штат)

мария захарова

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия призывает США и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания и отказаться от деструктивной линии в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и принять срочные меры по его ратификации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская Федерация призывает Вашингтон и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, а также отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ и принять срочные меры по ратификации Договора", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики. Оно заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция". Уточнялось, что эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.

https://ria.ru/20240520/kndr-1947076356.html

https://ria.ru/20240518/ssha-1946817751.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова