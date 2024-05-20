https://ria.ru/20240520/dron-1947096520.html

Украинский дрон атаковал Шебекино

Украинский дрон атаковал Шебекино - РИА Новости, 20.05.2024

Украинский дрон атаковал Шебекино

Украинский дрон атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены два многоквартирных дома, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:41

2024-05-20T08:41

2024-05-20T08:41

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Украинский дрон атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены два многоквартирных дома, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал. В двух многоквартирных домах выбиты окна в четырех квартирах, также посечены фасады зданий", - написал Гладков. Глава области уточнил, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html

шебекино

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины