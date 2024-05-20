https://ria.ru/20240520/dron-1947096520.html
Украинский дрон атаковал Шебекино
Украинский дрон атаковал Шебекино - РИА Новости, 20.05.2024
Украинский дрон атаковал Шебекино
Украинский дрон атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены два многоквартирных дома, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:41
2024-05-20T08:41
2024-05-20T08:41
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Украинский дрон атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены два многоквартирных дома, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал. В двух многоквартирных домах выбиты окна в четырех квартирах, также посечены фасады зданий", - написал Гладков. Глава области уточнил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон атаковал Шебекино
Украинский дрон атаковал Шебекино, пострадавших нет