https://ria.ru/20240520/donetsk-1947196096.html
В Донецке беспилотник сбросил боеприпас на две машины
В Донецке беспилотник сбросил боеприпас на две машины - РИА Новости, 20.05.2024
В Донецке беспилотник сбросил боеприпас на две машины
Украинский беспилотник сбросил в Донецке боеприпас на микроавтобус и легковой автомобиль, ранен мирный житель, в этом районе почти каждый день происходит нечто... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:11
2024-05-20T14:11
2024-05-20T14:11
кировский район
донецк
красногоровка
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил в Донецке боеприпас на микроавтобус и легковой автомобиль, ранен мирный житель, в этом районе почти каждый день происходит нечто подобное, передает корреспондент РИА Новости. Водитель маршрутки ранен в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил утром мэр Алексей Кулемзин. Сброс произошел в Кировском районе на гражданские авто - микроавтобус и легковушку, пострадал один из водителей. "Один прилет был. Ну буквально оно (БПЛА - ред.) прожужжало - и хлопок. На этом все. Я просто была в магазине. Люди зашли, сказали вызывать скорую. Мы вызвали. Вышли, оказали первую помощь", - рассказала очевидец происшествия Дарья. Она отмечает, что их район, который находится вблизи к Красногоровке, подконтрольной киевскому режиму, обстреливается регулярно. "Здесь происходит это часто. Каждый день, несколько раз в день, стабильно это здесь происходит. Каждый день кто-то страдает. Крайне редко, когда это сбросили и все уцелели. Каждый день пострадавшие есть", - добавила она.
https://ria.ru/20231209/obstrel-1914856777.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кировский район, донецк, красногоровка, алексей кулемзин (донецк)
Кировский район, Донецк, Красногоровка, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине
В Донецке беспилотник сбросил боеприпас на две машины
В Донецке украинский беспилотник сбросил боеприпас на микроавтобус и легковушку
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил в Донецке боеприпас на микроавтобус и легковой автомобиль, ранен мирный житель, в этом районе почти каждый день происходит нечто подобное, передает корреспондент РИА Новости.
Водитель маршрутки ранен в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе
Донецка, сообщил утром мэр Алексей Кулемзин
.
Сброс произошел в Кировском районе на гражданские авто - микроавтобус и легковушку, пострадал один из водителей.
"Один прилет был. Ну буквально оно (БПЛА - ред.) прожужжало - и хлопок. На этом все. Я просто была в магазине. Люди зашли, сказали вызывать скорую. Мы вызвали. Вышли, оказали первую помощь", - рассказала очевидец происшествия Дарья.
Она отмечает, что их район, который находится вблизи к Красногоровке
, подконтрольной киевскому режиму, обстреливается регулярно.
"Здесь происходит это часто. Каждый день, несколько раз в день, стабильно это здесь происходит. Каждый день кто-то страдает. Крайне редко, когда это сбросили и все уцелели. Каждый день пострадавшие есть", - добавила она.