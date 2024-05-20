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Действующий президент Доминиканы Абинадер заявил о победе на выборах
Действующий президент Доминиканы Абинадер заявил о победе на выборах - РИА Новости, 20.05.2024
Действующий президент Доминиканы Абинадер заявил о победе на выборах
Действующий президент Доминиканы Луис Абинадер заявил о своей победе на президентских выборах, отметив улучшение результата по сравнению с голосованием 2020... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T06:26
2024-05-20T06:26
2024-05-20T07:50
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МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Действующий президент Доминиканы Луис Абинадер заявил о своей победе на президентских выборах, отметив улучшение результата по сравнению с голосованием 2020 года, когда он впервые был избран на пост главы государства."Дорогие доминиканцы, благодарю от всего сердца за гражданский дух и участие каждого из вас, которые стали фундаментальными для укрепления наших институтов... Народ высказался ясно - доминиканцы хотят углублять перемены, об этом говорит то, что мы получили больше голосов, чем четыре года назад... Я принимаю полученное народное доверие и обязательство не подвести его. Я есть и буду президентом для всех доминиканцев", — заявил Абинадер, выступая перед сторонниками, трансляцию его выступления вела в соцсети Х Современная революционная партия.Ранее с признанием победы Абинадера выступили его ключевые оппоненты — экс-президент Леонель Фернандес и Абель Мартинес.Согласно данным центральной избирательной комиссии, которые транслируются в соцсетях ведомства, по результатам обработки 45,92% бюллетеней Луис Абинадер набирает 59,03% голосов, а его ближайший соперник Леонель Фернандес, трижды занимавший президентский пост, — 27,03%.
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в мире, доминикана, луис абинадер
В мире, Доминикана, Луис Абинадер
Действующий президент Доминиканы Абинадер заявил о победе на выборах
Абинадер заявил о победе на президентских выборах в Доминикане
МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Действующий президент Доминиканы Луис Абинадер заявил о своей победе на президентских выборах, отметив улучшение результата по сравнению с голосованием 2020 года, когда он впервые был избран на пост главы государства.
«
"Дорогие доминиканцы, благодарю от всего сердца за гражданский дух и участие каждого из вас, которые стали фундаментальными для укрепления наших институтов... Народ высказался ясно - доминиканцы хотят углублять перемены, об этом говорит то, что мы получили больше голосов, чем четыре года назад... Я принимаю полученное народное доверие и обязательство не подвести его. Я есть и буду президентом для всех доминиканцев", — заявил Абинадер, выступая перед сторонниками, трансляцию его выступления вела в соцсети Х Современная революционная партия.
Ранее с признанием победы Абинадера выступили его ключевые оппоненты — экс-президент Леонель Фернандес и Абель Мартинес.
Согласно данным центральной избирательной комиссии, которые транслируются в соцсетях ведомства, по результатам обработки 45,92% бюллетеней Луис Абинадер набирает 59,03% голосов, а его ближайший соперник Леонель Фернандес, трижды занимавший президентский пост, — 27,03%.