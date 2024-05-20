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Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу - РИА Новости, 20.05.2024
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14:05 20.05.2024
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Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу
Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу - РИА Новости, 20.05.2024
Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу
Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу, где почти за 30 лет не было ремонта, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:05
2024-05-20T14:05
надежные люди
забайкальский край
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ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу, где почти за 30 лет не было ремонта, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Ранее сообщалось, что Забайкалье вместе с Бурятией приступили к восстановлению Старобешевского района. "Забайкальский край продолжает оказывать помощь в восстановлении подшефного округа Донецкой Народной Республики. Один из объектов - Старобешевская центральная районная больница. Центр первичной медико-санитарной помощи Старобешевского округа построили в 1995 году. С тех пор больницу, которая обслуживает около 9 тысяч человек, ни разу не ремонтировали", - рассказали в пресс-службе. Забайкальская бригада строителей демонтировала старые и установила 70 новых пластиковых окон. Также на объекте восстановят кровлю здания, заменят наружные двери и 200 окон, обновят внутренние помещения, систему отопления, водопровод, канализацию и благоустроят территорию.
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забайкальский край, донецкая народная республика
Надежные люди, Забайкальский край, Донецкая Народная Республика

Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу

© Фото : муниципальное образование Старобешевский муниципальный округ ДНРБригада региона-шефа продолжает капитальный ремонт в Старобешевской центральной районной больнице
Бригада региона-шефа продолжает капитальный ремонт в Старобешевской центральной районной больнице - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : муниципальное образование Старобешевский муниципальный округ ДНР
Бригада региона-шефа продолжает капитальный ремонт в Старобешевской центральной районной больнице
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу, где почти за 30 лет не было ремонта, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Ранее сообщалось, что Забайкалье вместе с Бурятией приступили к восстановлению Старобешевского района.
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Вчера, 13:44
"Забайкальский край продолжает оказывать помощь в восстановлении подшефного округа Донецкой Народной Республики. Один из объектов - Старобешевская центральная районная больница. Центр первичной медико-санитарной помощи Старобешевского округа построили в 1995 году. С тех пор больницу, которая обслуживает около 9 тысяч человек, ни разу не ремонтировали", - рассказали в пресс-службе.
Забайкальская бригада строителей демонтировала старые и установила 70 новых пластиковых окон. Также на объекте восстановят кровлю здания, заменят наружные двери и 200 окон, обновят внутренние помещения, систему отопления, водопровод, канализацию и благоустроят территорию.
 
Надежные людиЗабайкальский крайДонецкая Народная Республика
 
 
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