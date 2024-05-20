https://ria.ru/20240520/dnr-1947188477.html

Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу

Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу - РИА Новости, 20.05.2024

Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу

Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу, где почти за 30 лет не было ремонта, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:05

2024-05-20T14:05

2024-05-20T14:05

надежные люди

забайкальский край

донецкая народная республика

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ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Забайкалье в подшефном округе ДНР восстановит больницу, где почти за 30 лет не было ремонта, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Ранее сообщалось, что Забайкалье вместе с Бурятией приступили к восстановлению Старобешевского района. "Забайкальский край продолжает оказывать помощь в восстановлении подшефного округа Донецкой Народной Республики. Один из объектов - Старобешевская центральная районная больница. Центр первичной медико-санитарной помощи Старобешевского округа построили в 1995 году. С тех пор больницу, которая обслуживает около 9 тысяч человек, ни разу не ремонтировали", - рассказали в пресс-службе. Забайкальская бригада строителей демонтировала старые и установила 70 новых пластиковых окон. Также на объекте восстановят кровлю здания, заменят наружные двери и 200 окон, обновят внутренние помещения, систему отопления, водопровод, канализацию и благоустроят территорию.

https://ria.ru/20240520/pomosch-1947187551.html

забайкальский край

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

забайкальский край, донецкая народная республика