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Запад пытается навязать Минску войну диверсионных групп, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.05.2024
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13:57 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/diversanty-1947190907.html
Запад пытается навязать Минску войну диверсионных групп, заявил Лукашенко
Запад пытается навязать Минску войну диверсионных групп, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.05.2024
Запад пытается навязать Минску войну диверсионных групп, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики пытаются навязать республике войну диверсионных групп, Минск ведет борьбу против РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:57
2024-05-20T13:57
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики пытаются навязать республике войну диверсионных групп, Минск ведет борьбу против этого. "Всё, что происходит вокруг нас, вы знаете не хуже меня. На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям - полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, - они отвечают обратным образом. Мы видим и попытку кроме информационной войны навязать нам войну диверсионных групп. Мы также это отмечаем в последнее время и ведем борьбу против этого", - приводит словам Лукашенко пресс-служба. По его словам, заметно, что названные государства "готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси". Президент Белоруссии напомнил и о санкциях, которые идут вразрез с международными нормами. "Это экономическая фактически диверсия и война против Беларуси. Нарушая все международные договоры и все международные соглашения. Допустим, они имеют перед нами обязательства как страной, не имеющей выхода к морю. Они не имеют права нас блокировать. Это международное соглашение. Тем не менее знаете, что происходит", - сказал Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Запад пытается навязать Минску войну диверсионных групп, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия борется с попытками Запада навязать войну диверсантов

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики пытаются навязать республике войну диверсионных групп, Минск ведет борьбу против этого.
"Всё, что происходит вокруг нас, вы знаете не хуже меня. На ту политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям - полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, - они отвечают обратным образом. Мы видим и попытку кроме информационной войны навязать нам войну диверсионных групп. Мы также это отмечаем в последнее время и ведем борьбу против этого", - приводит словам Лукашенко пресс-служба. По его словам, заметно, что названные государства "готовят разного рода вооруженные отряды и чуть ли не полки, чтобы осуществить вторжение на территорию Беларуси".
Президент Белоруссии напомнил и о санкциях, которые идут вразрез с международными нормами. "Это экономическая фактически диверсия и война против Беларуси. Нарушая все международные договоры и все международные соглашения. Допустим, они имеют перед нами обязательства как страной, не имеющей выхода к морю. Они не имеют права нас блокировать. Это международное соглашение. Тем не менее знаете, что происходит", - сказал Лукашенко.
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