Строителя-камерунца, поддерживающего террористов, выдворили из России
Строителя-камерунца депортировали из России после экстремистских высказываний
© ФСБ РФСотрудники ФСБ
© ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Гражданина Камеруна, работавшего на стройках Валуйского округа, депортировали из России после высказываний в поддержку террористов в Сирии, Нигере и боевиков на Украине, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
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"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Камерун… Фигурант, являясь сторонником радикального ислама, работая на строительных объектах Валуйского городского округа, систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер", - говорится в сообщении УФСБ.
Отмечается, что иностранец проживал на территории России с нарушением правил пребывания. Решением Валуйского районного суда он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ. Ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы России в форме принудительного выезда.
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