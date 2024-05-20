https://ria.ru/20240520/deportatsiya-1947300615.html

Строителя-камерунца, поддерживающего террористов, выдворили из России

Строителя-камерунца, поддерживающего террористов, выдворили из России - РИА Новости, 20.05.2024

Строителя-камерунца, поддерживающего террористов, выдворили из России

Гражданина Камеруна, работавшего на стройках Валуйского округа, депортировали из России после высказываний в поддержку террористов в Сирии, Нигере и боевиков на РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T22:31

2024-05-20T22:31

2024-05-20T22:32

происшествия

россия

украина

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Гражданина Камеруна, работавшего на стройках Валуйского округа, депортировали из России после высказываний в поддержку террористов в Сирии, Нигере и боевиков на Украине, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Камерун… Фигурант, являясь сторонником радикального ислама, работая на строительных объектах Валуйского городского округа, систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер", - говорится в сообщении УФСБ. Отмечается, что иностранец проживал на территории России с нарушением правил пребывания. Решением Валуйского районного суда он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ. Ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы России в форме принудительного выезда.

https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html

россия

украина

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, украина, белгородская область