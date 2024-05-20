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Строителя-камерунца, поддерживающего террористов, выдворили из России - РИА Новости, 20.05.2024
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22:31 20.05.2024 (обновлено: 22:32 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/deportatsiya-1947300615.html
Строителя-камерунца, поддерживающего террористов, выдворили из России
Строителя-камерунца, поддерживающего террористов, выдворили из России - РИА Новости, 20.05.2024
Строителя-камерунца, поддерживающего террористов, выдворили из России
Гражданина Камеруна, работавшего на стройках Валуйского округа, депортировали из России после высказываний в поддержку террористов в Сирии, Нигере и боевиков на РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T22:31
2024-05-20T22:32
происшествия
россия
украина
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Гражданина Камеруна, работавшего на стройках Валуйского округа, депортировали из России после высказываний в поддержку террористов в Сирии, Нигере и боевиков на Украине, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Камерун… Фигурант, являясь сторонником радикального ислама, работая на строительных объектах Валуйского городского округа, систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер", - говорится в сообщении УФСБ. Отмечается, что иностранец проживал на территории России с нарушением правил пребывания. Решением Валуйского районного суда он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ. Ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы России в форме принудительного выезда.
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происшествия, россия, украина, белгородская область
Происшествия, Россия, Украина, Белгородская область
Строителя-камерунца, поддерживающего террористов, выдворили из России

Строителя-камерунца депортировали из России после экстремистских высказываний

© ФСБ РФСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Гражданина Камеруна, работавшего на стройках Валуйского округа, депортировали из России после высказываний в поддержку террористов в Сирии, Нигере и боевиков на Украине, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Камерун… Фигурант, являясь сторонником радикального ислама, работая на строительных объектах Валуйского городского округа, систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер", - говорится в сообщении УФСБ.
Отмечается, что иностранец проживал на территории России с нарушением правил пребывания. Решением Валуйского районного суда он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ. Ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы России в форме принудительного выезда.
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