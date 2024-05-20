https://ria.ru/20240520/chs-1947257834.html
В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков
В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков - РИА Новости, 20.05.2024
В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков
Режим ЧС регионального характера введен в Курской области из-за заморозков до минус 5 градусов, после которых погибли сельскохозяйственные культуры в нескольких РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:51
2024-05-20T17:51
2024-05-20T17:51
происшествия
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 20 мая – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в Курской области из-за заморозков до минус 5 градусов, после которых погибли сельскохозяйственные культуры в нескольких муниципалитетах, сообщили в региональном ГУ МЧС России. "В Курской области введен режим ЧС регионального характера. Такая мера связана с понижением температуры воздуха и почвы до 1-5 градусов мороза", - сообщили в ГУ МЧС России по Курской области. Спасатели рассказали, что заморозки негативно повлияли на вегетирующие растения. В нескольких муниципальных образованиях региона погибли сельскохозяйственные культуры.
https://ria.ru/20240520/pogoda-1947095563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков
В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков до минус пяти градусов