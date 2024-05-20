Рейтинг@Mail.ru
В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/chs-1947257834.html
В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков
В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков - РИА Новости, 20.05.2024
В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков
Режим ЧС регионального характера введен в Курской области из-за заморозков до минус 5 градусов, после которых погибли сельскохозяйственные культуры в нескольких РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:51
2024-05-20T17:51
происшествия
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786130728_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_9247b23ffb53c680f4bed2118e8c4c52.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 мая – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в Курской области из-за заморозков до минус 5 градусов, после которых погибли сельскохозяйственные культуры в нескольких муниципалитетах, сообщили в региональном ГУ МЧС России. "В Курской области введен режим ЧС регионального характера. Такая мера связана с понижением температуры воздуха и почвы до 1-5 градусов мороза", - сообщили в ГУ МЧС России по Курской области. Спасатели рассказали, что заморозки негативно повлияли на вегетирующие растения. В нескольких муниципальных образованиях региона погибли сельскохозяйственные культуры.
https://ria.ru/20240520/pogoda-1947095563.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786130728_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_fb911c58fe7417639869a40cc6a8638c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков

В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков до минус пяти градусов

© РИА Новости / Каролина Кренделева | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Каролина Кренделева
Перейти в медиабанк
Снег на траве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 мая – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в Курской области из-за заморозков до минус 5 градусов, после которых погибли сельскохозяйственные культуры в нескольких муниципалитетах, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
"В Курской области введен режим ЧС регионального характера. Такая мера связана с понижением температуры воздуха и почвы до 1-5 градусов мороза", - сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.
Спасатели рассказали, что заморозки негативно повлияли на вегетирующие растения. В нескольких муниципальных образованиях региона погибли сельскохозяйственные культуры.
Вид с гостиницы Москва на Кремль - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Вчера, 08:30
 
ПроисшествияКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала