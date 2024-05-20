https://ria.ru/20240520/chs-1947257834.html

В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков

В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков - РИА Новости, 20.05.2024

В Курской области ввели режим ЧС из-за заморозков

Режим ЧС регионального характера введен в Курской области из-за заморозков до минус 5 градусов, после которых погибли сельскохозяйственные культуры в нескольких РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:51

2024-05-20T17:51

2024-05-20T17:51

происшествия

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 20 мая – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в Курской области из-за заморозков до минус 5 градусов, после которых погибли сельскохозяйственные культуры в нескольких муниципалитетах, сообщили в региональном ГУ МЧС России. "В Курской области введен режим ЧС регионального характера. Такая мера связана с понижением температуры воздуха и почвы до 1-5 градусов мороза", - сообщили в ГУ МЧС России по Курской области. Спасатели рассказали, что заморозки негативно повлияли на вегетирующие растения. В нескольких муниципальных образованиях региона погибли сельскохозяйственные культуры.

https://ria.ru/20240520/pogoda-1947095563.html

курская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)