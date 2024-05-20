https://ria.ru/20240520/buryatiya-1947203087.html

В Бурятии объявили пятый класс пожарной опасности

В Бурятии объявили пятый класс пожарной опасности - РИА Новости, 20.05.2024

В Бурятии объявили пятый класс пожарной опасности

В восьми районах Бурятии объявлен высокий пятый класс пожароопасности, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:41

2024-05-20T14:41

2024-05-20T14:41

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149926/12/1499261245_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_52f935948728eff8f2f223bcd02a0f45.jpg

УЛАН-УДЭ, 20 мая – РИА Новости. В восьми районах Бурятии объявлен высокий пятый класс пожароопасности, сообщает региональный главк МЧС. "По данным Бурятского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, V класс пожарной опасности прогнозируется на территории: Закаменского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Муйского, Селенгинского, Тарбагатайского и Хоринского районов", - говорится в сообщении. При этом на территории шести муниципальных районов прогнозируется IV класс, на остальной территории республики - III и II классы пожарной опасности. В МЧС по региону призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности и напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим. Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, за неделю в Бурятии зарегистрировано 42 случая возгорания сухой травы на общей площади почти 180 гектаров, что на 13,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнем.

https://ria.ru/20240519/pozhar-1946970270.html

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)