https://ria.ru/20240520/buryatiya-1947203087.html
В Бурятии объявили пятый класс пожарной опасности
В Бурятии объявили пятый класс пожарной опасности - РИА Новости, 20.05.2024
В Бурятии объявили пятый класс пожарной опасности
В восьми районах Бурятии объявлен высокий пятый класс пожароопасности, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:41
2024-05-20T14:41
2024-05-20T14:41
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 20 мая – РИА Новости. В восьми районах Бурятии объявлен высокий пятый класс пожароопасности, сообщает региональный главк МЧС. "По данным Бурятского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, V класс пожарной опасности прогнозируется на территории: Закаменского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Муйского, Селенгинского, Тарбагатайского и Хоринского районов", - говорится в сообщении. При этом на территории шести муниципальных районов прогнозируется IV класс, на остальной территории республики - III и II классы пожарной опасности. В МЧС по региону призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности и напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим. Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, за неделю в Бурятии зарегистрировано 42 случая возгорания сухой травы на общей площади почти 180 гектаров, что на 13,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнем.
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946970270.html
https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии объявили пятый класс пожарной опасности
МЧС: в восьми районах Бурятии объявили высокий пятый класс пожарной опасности
УЛАН-УДЭ, 20 мая – РИА Новости. В восьми районах Бурятии объявлен высокий пятый класс пожароопасности, сообщает региональный главк МЧС.
"По данным Бурятского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, V класс пожарной опасности прогнозируется на территории: Закаменского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Муйского, Селенгинского, Тарбагатайского и Хоринского районов", - говорится в сообщении.
При этом на территории шести муниципальных районов прогнозируется IV класс, на остальной территории республики - III и II классы пожарной опасности.
В МЧС по региону призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности и напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим.
Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, за неделю в Бурятии зарегистрировано 42 случая возгорания сухой травы на общей площади почти 180 гектаров, что на 13,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнем.